BASF sucht Partner für das Futtermittel-Enzymgeschäft

Frankfurt (Reuters) - Der Ludwigshafener Chemieriese BASF hält Ausschau nach einem Partner für sein Geschäft mit Futtermittel-Zusätzen.

"Wir suchen Partner, für die Futtermittel-Enzyme ein strategischer Schwerpunkt sind und die Innovationen sowie profitables Wachstum weiter vorantreiben können", erklärte Martin Volland, Leiter des Unternehmensbereichs Nutrition & Health, zu dem das Geschäft gehört, am Mittwoch. BASF hatte 1991 mit Natuphos nach eigenen Angaben das weltweit erste kommerzielle Futtermittel-Enzym auf den Markt gebracht. Seit 2021 umfasst das Geschäft Phytase, Xylanase, Glucanase und Mannanase.

"Unser Futtermittel-Enzymgeschäft ist in den vergangenen Jahren deutlich über Markt gewachsen", sagte Daniela Calleri, Leiterin Nutrition Ingredients bei BASF. Es könne "in einem anderen strategischen Umfeld" sein Potenzial besser entfalten. "In unserer Geschäftseinheit Nutrition Ingredients werden wir uns künftig auf Vitamine und Carotinoide entlang der zentralen Wertschöpfungsketten von BASF konzentrieren." Von der Partnersuche nicht betroffen sei das Enzymportfolio für andere Anwendungen, das zum Bereich Care Chemicals gehört.

