Werbung ausblenden
Werbung von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX®- Schlussspurt zum Monatsultimo

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Schlussspurt zum Monatsultimo

Zum Monatsultimo hat der DAX® deutlich zulegen können. Nach dem „auf der Stelle treten“ der letzten Wochen gelang den deutschen Standardwerten damit der höchste Schlusskurs seit dem 1. September. Gleichzeitig „kratzt“ das Aktienbarometer damit an den wichtigen Barrieren in Form des oberen Bollinger Bandes bzw. in Form der 50-Tages-Linie (akt. bei 23.915/23.924 Punkten). Der Sprung über die beschriebenen Hürden dürfte helfen, die Lethargie der letzten Monate zu beenden und ein neues Aufwärtsmomentum zu entfachen. Unter die Arme greift dem DAX® dabei möglicherweise der Faktor „Saisonalität“. Schließlich gehört das heute beginnende 4. Quartal traditionell zu den besten Börsenphasen. Eine potenzielle Jahresendrally wird noch zusätzlich durch den zugrundeliegenden Basisaufwärtstrend begünstigt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 30. September). Aber auch das gestern entstandene Kaufsignal auf Point & Figure-Basis hilft den deutschen „blue chips“. Gelingt der Befreiungsschlag, dann rücken die Hochs vom August und vom Juli bei 24.536/24.639 Punkten wieder in den Fokus. Auf Monatsbasis sollten Anlegerinnen und Anleger die letzten vier Monatskerzen im Hinterkopf behalten. Mit ihren kleinen Kerzenkörpern signalisieren diese weiterhin ein sich aufstauendes Bewegungspotenzial.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX®- Das beste kommt zum Schluss!
gnubreW
gestern, 08:37 Uhr · HSBC
DAX®- Das beste kommt zum Schluss!
DAX®- Starkes Jahr, starker Schlussspurt?
gnubreW
gestern, 09:10 Uhr · HSBC
DAX®- Starkes Jahr, starker Schlussspurt?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden