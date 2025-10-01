DAX®- Schlussspurt zum Monatsultimo

Zum Monatsultimo hat der DAX® deutlich zulegen können. Nach dem „auf der Stelle treten“ der letzten Wochen gelang den deutschen Standardwerten damit der höchste Schlusskurs seit dem 1. September. Gleichzeitig „kratzt“ das Aktienbarometer damit an den wichtigen Barrieren in Form des oberen Bollinger Bandes bzw. in Form der 50-Tages-Linie (akt. bei 23.915/23.924 Punkten). Der Sprung über die beschriebenen Hürden dürfte helfen, die Lethargie der letzten Monate zu beenden und ein neues Aufwärtsmomentum zu entfachen. Unter die Arme greift dem DAX® dabei möglicherweise der Faktor „Saisonalität“. Schließlich gehört das heute beginnende 4. Quartal traditionell zu den besten Börsenphasen. Eine potenzielle Jahresendrally wird noch zusätzlich durch den zugrundeliegenden Basisaufwärtstrend begünstigt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 30. September). Aber auch das gestern entstandene Kaufsignal auf Point & Figure-Basis hilft den deutschen „blue chips“. Gelingt der Befreiungsschlag, dann rücken die Hochs vom August und vom Juli bei 24.536/24.639 Punkten wieder in den Fokus. Auf Monatsbasis sollten Anlegerinnen und Anleger die letzten vier Monatskerzen im Hinterkopf behalten. Mit ihren kleinen Kerzenkörpern signalisieren diese weiterhin ein sich aufstauendes Bewegungspotenzial.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.