EQS-DD: ad pepper media International N.V.: BFB BestMedia4Berlin GmbH, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.10.2025 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: BFB BestMedia4Berlin GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Michael
Nachname(n): Oschmann
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ad pepper media International N.V.

b) LEI
52990050T51W55KK4X45 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: NL0000238145

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,70000 EUR 360.385,2000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,7000 EUR 360.385,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


01.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ad pepper media International N.V.
Frankenstrasse 146
90461 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.adpeppergroup.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101010  01.10.2025 CET/CEST

