EQS-DD: Cantourage Group SE: Philip Schetter, Erwerb von 188.639 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Bezugsrechtsausschluss zum Aus-gabebetrag von EUR 1,00 je Aktie

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.10.2025 / 09:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Philip
Nachname(n):Schetter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Cantourage Group SE

b) LEI

3912003NCTLO6YHA9V48 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A3DSV01

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 188.639 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Bezugsrechtsausschluss zum Aus-gabebetrag von EUR 1,00 je Aktie

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

24.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

01.10.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Cantourage Group SE
Feurigstraße 54
10827 Berlin
Deutschland
Internet:https://www.cantourage.com/
Ende der Mitteilung

101006 01.10.2025 CET/CEST

