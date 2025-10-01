EQS-DD: Cantourage Group SE: Philip Schetter, Erwerb von 188.639 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Bezugsrechtsausschluss zum Aus-gabebetrag von EUR 1,00 je Aktie
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.10.2025 / 09:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Philip
|Nachname(n):
|Schetter
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Cantourage Group SE
b) LEI
|3912003NCTLO6YHA9V48
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3DSV01
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 188.639 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Bezugsrechtsausschluss zum Aus-gabebetrag von EUR 1,00 je Aktie
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|24.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cantourage Group SE
|Feurigstraße 54
|10827 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://www.cantourage.com/
