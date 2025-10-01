Werbung ausblenden

EQS-DD: learnd SE: Herr Gisbert Rühl, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.10.2025 / 12:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Herr
Vorname:Gisbert
Nachname(n):Rühl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

learnd SE

b) LEI

391200CLINOY60KP3T33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:LU2358378979

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,50 EUR1.250 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,5000 EUR1.250,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA - REGULIERTER MARKT
MIC:XETR

01.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:learnd SE
9, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Luxemburg
Internet:https://learnd.co.uk/
Ende der MitteilungEQS News-Service

101014 01.10.2025 CET/CEST

Einstellungen
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
learnd SE

