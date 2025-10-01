EQS-News: 10-%-Dautrus-Immobilienanleihe notiert an der Börse Frankfurt: Erste Quartiersentwicklung in Leipzig bereits in der Planung

Emittent / Herausgeber: DAUTRUS Capital AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Börsengang

10-%-Dautrus-Immobilienanleihe notiert an der Börse Frankfurt: Erste Quartiersentwicklung in Leipzig bereits in der Planung



Frankfurt am Main, 01.10.2025 – Die Dautrus Capital AG hat ihre Unternehmensanleihe [ISIN: DE000A4DFHX0] erfolgreich innerhalb einer Privatplatzierung begeben. Das Kapital soll für die Entwicklung von bezahlbarem und nachhaltigem Wohnraum genutzt werden. Der Bond mit einem Gesamtvolumen von 50 Mio. EUR wird inzwischen an der Börse Frankfurt gehandelt. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und bietet einen festen Zinssatz von 10 % p.a.

„Die erfolgreiche Börsennotierung unserer Anleihe unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarktes in die Stabilität und Zukunftsfähigkeit der Dautrus Capital AG", sagt Alexander Komianos, Generalbevollmächtigter der Dautrus Capital AG. "Deutschland braucht mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum. Wir wollen ein Beitrag leisten, diesen zu schaffen. Mit der Anleihe gewinnen wir zusätzliche Flexibilität zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie – und bieten Investoren zugleich eine attraktive Verzinsung."

Investitionen in bezahlbaren Wohnraum geplant – mehrere Projekte bereits in der Pipeline

Mit dem Kapital aus der Anleiheplatzierung erweitert die Gesellschaft Unternehmen ihren Finanzierungsmix für die Entwicklung von Immobilienprojekten. Dabei liegt der Fokus auf nachhaltigen, geförderten und bezahlbaren Wohnimmobilien. Der geografische Fokus liegt auf Deutschland. Darüber hinaus sind Projekte in Europa möglich.

Dautrus Capital hat bereits mehrere Immobilienprojekte in der Pipeline, um die Mittel aus der Anleihe schnell investieren zu können. In Leipzig ist beispielsweise bereits eine Quartiersentwicklung mit über 500 Wohneinheiten in der Planung. Die Mehrfamilienhäuser sollen in Holzständerhybridbauweise errichteten werden und die Standards des KfW 40 QNG erfüllen. Damit entsprechen sie dem hohen Energiestandard Effizienzhaus 40 und erhalten das staatliche Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG). Die Förderung ist an strenge Auflagen zur Energieeffizienz und Nachhaltigkeit geknüpft und nicht mit Heizungen auf Öl-, Gas- oder Biomassebasis verbunden.

Über Dautrus Capital AG

Wir beraten Kommunen und Unternehmen und investieren selbst oder zusammen mit Partnern im Bereich des nachhaltigen und geförderten Wohnungsbaus, im freien Wohnungsmarkt sowie in weitere wichtige Bereiche der Daseinsvorsorge in Deutschland. Das Management der Gesellschaft hat eine langjährige Erfahrung im Bereich des nachhaltigen Wohnungsbaus. www.dautrus-capital.com

Kontakt für Investoren

Dautrus Capital AG

Anleihe@dautrus-capital.com

