EQS-News: Mymediset ernennt Silke Zschweigert zur Vorstandsvorsitzenden

Gestaltung der Zukunft von MedTech: ein neues Kapitel von Innovation, Wachstum und Kundenerfolg unter starker Führung.

FREIBURG, Deutschland und BOSTON, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- mymediset gab heute die Ernennung von Silke Zschweigert zur Vorstandvorsitzenden mit sofortiger Wirkung bekannt. Sie tritt die Nachfolge von Firmengründer Michael Knauer an, der in eine strategische Rolle als Investor und Aktionär wechseln wird.

Silke bringt umfangreiche internationale Führungserfahrung sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Führung von Technologieunternehmen durch Transformation und Expansion mit. Bevor sie zu mymediset kam, war sie Geschäftsführerin von Jonckers und der KI-Plattform WordsOnline, einem weltweit führenden Anbieter von Übersetzungstechnologien, wo sie erfolgreich den Betrieb skalierte und die globalen Kundenbeziehungen vertiefte. Zu Beginn ihrer Karriere war sie in leitender Position bei SDL tätig, wo sie kundenorientierte Strategien entwickelte und die globale Dienstleistungserbringung verbesserte. Bei mymediset wird sich Silke darauf konzentrieren, nachhaltiges Wachstum voranzutreiben, Kundenpartnerschaften zu stärken sowie die globale Marktpositionierung von mymediset zu festigen. Damit wird sichergestellt, dass das Unternehmen weiterhin die Menschen, die für eine großartige Gesundheitsversorgung sorgen, mit echter Intelligenz entlang der MedTech-Lieferkette unterstützt.

„Ich fühle mich geehrt, zu einem so wichtigen Zeitpunkt bei mymediset einzusteigen", sagte Silke Zschweigert. „Mit seiner starken Basis ist mymediset für die nächste Wachstumsphase gut aufgestellt. Meine Vision ist es, noch stärkere, auf Vertrauen basierende Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern aufzubauen sowie gleichzeitig sicherzustellen, dass wir weltweit einen messbaren Mehrwert liefern. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem talentierten Team den zukünftigen Erfolg von mymediset zu gestalten."

Michael Knauer, Gründer von mymediset, kommentiert: „Nach 26 Jahren an der Spitze dieses Unternehmens bin ich stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich bin zuversichtlich, dass mymediset mit Silkes Führung und Vision in die nächste Phase nachhaltigen Wachstums sowie langfristigen Erfolgs eintreten wird."

Burkhard von Wangenheim, Afinum, fügte hinzu: „Wir danken Michael Knauer für seine Vision und Führung, die mymediset als zuverlässigen Partner in der MedTech-Branche etabliert hat. Wir freuen uns, Silke Zschweigert als Vorstandsvorsitzende begrüßen zu dürfen. Mit ihrer internationalen Erfahrung und bewährten Führungsqualitäten ist sie die richtige Person, um mymediset durch das nächste Wachstumskapitel zu führen."

Informationen zu mymediset

mymediset ist Pionier der weltweit intelligentesten Software für das Management der medizinischen Lieferkette, die speziell für SAP entwickelt wurde. mymediset, auf das sich weltweit führende Unternehmen der Medizintechnik verlassen, bietet Echtzeittransparenz und -kontrolle über Leihsets, Konsignationslager sowie Feldinventar und stellt so sicher, dass lebensrettende Instrumente immer dort sind, wo sie gebraucht werden. Mit Hauptsitz in Freiburg, Boston und Singapur sowie weiteren Niederlassungen in Brasilien und Indien betreut mymediset Kunden auf der ganzen Welt – und unterstützt die Menschen, die für eine hervorragende Gesundheitsversorgung sorgen.

