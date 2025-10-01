EQS-News: Oraichain enthüllt LFG!!! Perps DEX für mobilitätsaffine Händler

EQS-News: Oraichain Labs / Schlagwort(e): Produkteinführung

Oraichain enthüllt LFG!!! Perps DEX für mobilitätsaffine Händler



01.10.2025 / 19:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEW YORK, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Oraichain Labs hat die nächste Evolutionsstufe von LFG!!! angekündigt, ein Mobile-First Perpetual DEX, der für moderne Händler entwickelt wurde. Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Massenanwendung der Oraichain-Technologie, die eine hochmoderne Infrastruktur mit einem intuitiven Benutzererlebnis verbindet.

Ein Mobile-First Perps DEX ohne Reibungsverluste

Der Handel mit Perpetual Contracts kann oft abschreckend wirken, aber das soll sich mit LFG!!! ändern. Die Plattform liefert:

Mobile-First-Design mit Schutzmaßnahmen gegen Tippfehler.

mit Schutzmaßnahmen gegen Tippfehler. KI-gestützte Tipps und Signale zur Hervorhebung von Trendmünzen und Ausbruchschancen von Thesis.io .

zur Hervorhebung von Trendmünzen und Ausbruchschancen von . Extreme Hebelwirkung – bis zu 1001x – unterstützt durch umfangreiche Liquiditätspools.

– bis zu 1001x – unterstützt durch umfangreiche Liquiditätspools. Hochleistungsfähiges Backend, unterstützt durch die permanente Sub-Chain von Oraichain, mit einer Kapazität von 100.000 Aufträgen pro Sekunde und einer Blockzeit von 50 ms.

Das Ergebnis ist eindeutig: sicherer, sofortiger Handel, jederzeit und überall, von Ihrem mobilen Gerät aus.

$LFG Token sorgt für Wachstum

Das Herzstück von LFG!!! ist der $LFG Token, der entwickelt wurde, um das Protokoll mit seiner Community in Einklang zu bringen. Die Inhaber profitieren von:

Governance-Rechten zur Gestaltung von Plattformentscheidungen.

reduzierten Handelsgebühren.

Absteckmöglichkeiten für die Beteiligung an den Protokolleinnahmen.

Die Beteiligung an $LFG ermöglicht es den Inhabern, über Entscheidungen der Plattform abzustimmen, reduzierte Handelsgebühren zu erhalten und einen Anteil an den Protokolleinnahmen zu verdienen. Ein Teil der Token wird auch für Zuschüsse und Partnerschaften verwendet, um das Wachstum des Ökosystems zu fördern. Die Einführung von $LFG bringt das Protokoll und seine Nutzer in Einklang. Mit Anreizen wie Farming-Punkten für Airdrops (Start am 1. Oktober 2025 auf lfg.land ) zur Förderung der Akzeptanz sowie einer klaren Governance-Ebene gestaltet die Community direkt die Zukunft der LFG!!! Perps DEX.

Tokenomics sind so strukturiert, dass sie ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit herstellen. Es ist zu erwarten, dass die Einnahmen in erheblichem Umfang für Rückkäufe sowohl von $ORAI als auch von $LFG verwendet werden, ein Modell, das sich bei Projekten wie GMX und dYdX bewährt hat, wo Rückkäufe und Gebührenteilungsmechanismen den langfristigen Token-Wert stärken.

Warum das wichtig ist

Durch die Senkung der Barrieren und die spielerische Gestaltung des Handelserlebnisses positioniert LFG!!! Oraichain als Pionier im Bereich Mobile-First DeFi. Das Community-orientierte Design, kombiniert mit extremer Leistung und klaren Anreizen, schafft eine DEX, die sowohl skalierbar als auch benutzerfreundlich ist.

Früh dran sein und loslegen

Laden Sie die LFG!!! App herunter Folgen Sie LFG!!! auf Twitter , um die frühesten Informationen über die kommenden Airdrops und Listings zu erhalten. Werden Sie Teil der Community , die die Zukunft des mobilen Perpetual-Handels gestaltet.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2784560/We_make_perps_fun__2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oraichain-enthullt-lfg-perps-dex-fur-mobilitatsaffine-handler-302572863.html