EQS-News: Shailene Woodley tut sich mit Mars und Calm zusammen, um zu zeigen, wie die Adoption eines Haustiers zwei Leben verändern kann

In Zusammenarbeit mit der Schauspielerin und Mutter einer geretteten Katze - Shailene Woodley - beleuchten Mars und Calm den positiven Einfluss von Haustieren auf das psychische Wohlbefinden und zeigen, wie die Adoption eines Haustieres zwei Leben verändern kann - das des Haustiers und das seines Besitzers.

Eine kürzlich von Mars und Calm in Auftrag gegebene weltweite Umfrage ergab, dass 83 % der Haustierbesitzer sagen, ihr Haustier habe ihr psychisches Wohlbefinden verbessert. 1

Angesichts von schätzungsweise 12 Millionen Hunden und 4 Millionen Katzen, die in Tierheimen auf der ganzen Welt auf eine Familie für immer warten, haben sich Mars, Calm und Shailene zusammengetan, um im Vorfeld des Mars Global Adoption Weekend (3. bis 5. Oktober 2025) für die Adoption von Haustieren zu werben und die Kraft der Bindung zwischen Mensch und Tier zu unterstreichen.

BRÜSSEL, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mars, ein führendes Unternehmen im Bereich Haustierpflege, das für Marken steht, die Haustiere und Tierhalter lieben, darunter ROYAL CANIN®, WHISKAS®, CESAR®, BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ und ANTECH®, hat sich mit der preisgekrönten Schauspielerin Shailene Woodley („Motor City", „Paradise", „Big Little Lies") und dem führenden Unternehmen für psychische Gesundheit Calm zusammengetan, um die Bedeutung von Haustieren für das psychische Wohlbefinden zu verdeutlichen und die Adoption eines Haustieres als Weg zur Tierhaltung zu fördern.

Weltweit gibt es etwa 16 Millionen Hunde und Katzen in Tierheimen, die auf ein Zuhause warten.2 In dem Bestreben, Haustieren in Tierheimen zu helfen, ein liebevolles Zuhause zu finden, veranstaltet Mars sein zweites jährliches Global Adoption Weekend. Für diejenigen, die ihr Zuhause für Haustiere öffnen, ist die Belohnung groß. Die Bindung zu einem Haustier hat einen messbaren, positiven Einfluss auf das psychische Wohlbefinden. Eine kürzlich von Mars und Calm in Auftrag gegebene weltweite Umfrage ergab, dass 83 % der Haustierbesitzer sagen, dass ihr Haustier ihr psychisches Wohlbefinden verbessert hat, und 73 % sagen, dass ihr Haustier sie ermutigt, nicht mehr zu viel nachzudenken oder sich Sorgen zu machen.1

Shailene Woodley sagte: „Meine geretteten Katzen haben meine Welt verändert. Sie bringen mir Ruhe, wenn ich mit einem vollen Drehplan überfordert bin, und erinnern mich jeden Tag daran, durchzuatmen, langsamer zu werden und den Moment zu genießen. Ich möchte, dass mehr Menschen erkennen, dass eine Adoption nicht nur ein Akt des Mitgefühls für ein Tier ist, sondern auch ein Akt der Fürsorge für sich selbst. Durch die Rettung von Bear und Pharrah haben sie mein Leben ebenso verändert wie ich das ihre."

Es wurde auch festgestellt, dass die Zeit, die man mit einem Haustier verbringt, den Oxytocin-, Dopamin- und Serotoninspiegel erhöht. Diese Hormone werden auch als „Glückshormone" bezeichnet, weil sie ein Gefühl des Wohlbefindens und der Zufriedenheit fördern.3 Außerdem gehen die Vorteile in beide Richtungen, denn Studien haben ergeben, dass Hunde drei Monate nach der Adoption Anzeichen von größerem Selbstvertrauen und Katzen Anzeichen von Bindung und Gelassenheit zeigen.4

„Unser zunehmendes Verständnis der Bindung zwischen Mensch und Tier und wie sie sich auf das psychische Wohlbefinden auswirken kann, unterstreicht die einzigartige Beziehung zwischen Menschen und ihren Haustieren", Dr. Alea Harrison, DVM; Chief Medical Officer bei Banfield, kommentiert. „Die ersten Tage mit einem neuen Haustier sind wichtig, um sich gegenseitig kennenzulernen. Starke Bindungen werden langsam aufgebaut, durch Geduld, Beständigkeit und Fürsorge - und wenn sie Wurzeln schlagen, können sie Freude, Gesellschaft und Erfüllung bringen."

Während des Globalen Adoptionswochenendes unterstützt Mars potenzielle Tierhalter durch Partnerschaften mit Tierheimen und hilft dabei, zwei Leben zu verändern, indem mehr Tiere und Menschen in mehr als 20 Ländern zusammengebracht werden, darunter die USA, Großbritannien, Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, die Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Indien, Japan, Mexiko, Spanien, die Schweiz, die Philippinen, Polen, Rumänien, Thailand und die Ukraine.

Tiffany Lacey, Geschäftsführerin von Animal Haven, einem der Tierheime, die am Global Adoption Weekend in den USA teilnehmen, sagte: „ Angesichts der Millionen von Haustieren, die auf ein neues Zuhause warten, ist eine Adoption eine greifbare Möglichkeit, etwas zu bewirken - und das Mars Global Adoption Weekend ist der perfekte Zeitpunkt, um ein Tierheim in Ihrer Nähe zu besuchen. Jede Adoption ist ein Beweis dafür, dass Mitgefühl Leben verändert, Tieren ein liebevolles Zuhause gibt und das Wohlergehen der Menschen, die sie aufnehmen, bereichert."

Mars wird die Adoption durch eine Reihe von Initiativen fördern, die von finanziellen Zuwendungen an Tierheime über lokale Veranstaltungen bis hin zu ehrenamtlichen Tätigkeiten der Mitarbeiter reichen. Dazu gehören:

• In den USA übernimmt Mars zwischen dem 3. und 5. Oktober in 21 Städten die Adoptionsgebühren für Katzen und Hunde im Wert von mehr als 185.000 Dollar in Partnerheimen. Darüber hinaus übernimmt die PEDIGREE Foundation weitere 25.000 Dollar an Adoptionsgebühren für Hunde.

• In Polen wird Mars neue Haustierbesitzer unterstützen, indem es ihnen einen 6-monatigen Vorrat an Tierfutter für Katzen und Hunde zur Verfügung stellt, die von Partnerheimen adoptiert wurden.

• Auf den Philippinen wird Mars 33.000 Mahlzeiten für Haustiere in Partnerheimen spenden und damit einen positiven Beitrag für bedürftige Haustiere in der gesamten Gemeinschaft leisten.

• Im Oktober unterstützen Mars und Calm auch die Besitzer von Adoptivtieren bei der Eingewöhnung in die Tierhaltung, indem sie ihnen eine kostenlose 3-monatige Mitgliedschaft bei Calm anbieten.

Als Teil der Kampagne hat Shailene eine Schlafgeschichte aufgenommen, die exklusiv auf Calm erhältlich ist. Sie ist inspiriert von ihrer eigenen Erfahrung, Haustiere in ihrem Leben willkommen zu heißen, und von anderen erstaunlichen Geschichten über vierbeinige Freunde, die das Leben der Menschen um sie herum verändern. Die Sleep Story, Finding Four-Legged Friends, ist Teil der allerersten von Haustieren inspirierten Inhaltssammlung auf Calm, die in Zusammenarbeit mit Mars erstellt wurde, und sie bietet auch kostenlos zugängliche Inhalte (einschließlich Meditationen, Atemübungen, Geräuschkulissen und mehr), um Haustierbesitzern zu helfen, Ruhe und Erholung zu finden.

Besuchen Sie kinship.com/petsandwellbeing und folgen Sie @marsglobal für weitere Informationen.

Informationen zu Mars, Incorporated

Mars, Incorporated wird von der Überzeugung angetrieben, dass die Welt, die wir uns morgen wünschen, damit beginnt, wie wir heute Geschäfte machen. Als Familienunternehmen mit einem Umsatz von rund 55 Milliarden US-Dollar unterstützen wir mit unserem vielfältigen und wachsenden Portfolio an führenden Tierpflegeprodukten und tierärztlichen Dienstleistungen Haustiere auf der ganzen Welt. Unsere hochwertigen Snacks und Lebensmittel begeistern täglich Millionen von Menschen. Wir produzieren einige der weltweit beliebtesten Marken wie ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M'S®, SNICKERS® und BEN'S ORIGINAL™. Unsere internationalen Netzwerke von Tierkliniken, darunter BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ und ANICURA™, decken die Bereiche der präventiven, allgemeinen, speziellen und Notfall-Tiermedizin ab, und unser globaler Geschäftsbereich für Veterinärdiagnostik ANTECH® bietet bahnbrechende Möglichkeiten in der Tierdiagnostik. Die fünf Grundsätze von Mars – Qualität, Verantwortung, Gegenseitigkeit, Effizienz und Freiheit – inspirieren unsere 150.000 Mitarbeiter dazu, jeden Tag daran zu arbeiten, eine bessere Welt für Menschen, Haustiere und den Planeten zu schaffen.

Weitere Informationen über Mars finden Sie unter www.mars.com. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube.

Weitere Informationen über das PAWS-Programm finden Sie im Internet: https://www.mars-petsandwellbeing.com.

Über Calm

Calm ist ein führendes Unternehmen im Bereich der psychischen Gesundheit von Verbrauchern, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Menschen bei jedem Schritt auf ihrem Weg zur psychischen Gesundheit zu unterstützen. Bekannt für seine Flaggschiff-App - mit über 180 Millionen Downloads die Nummer 1 in ihrer Kategorie und in sieben Sprachen in rund 190 Ländern verfügbar - hilft Calm Menschen, besser zu schlafen, weniger Stress zu haben und achtsamer zu leben, und zwar mit Inhalten und Tools von Experten und beliebten prominenten Stimmen. Aufbauend auf dieser Grundlage hat Calm ein breiteres Portfolio geschaffen, das Calm Sleep und evidenzbasierte Lösungen wie Calm Health umfasst, die von Arbeitgebern, Gesundheitsplänen und Anbietern angeboten werden und darauf abzielen, den Zugang zu psychischer Gesundheit und Schlafunterstützung zu erweitern, das Engagement für Leistungen zu erhöhen und positive Gesundheitsergebnisse zu erzielen. Heute unterstützt Calm mehr als 3.500 Organisationen und erreicht über Calm Health mehr als 26 Millionen versicherte Personen. Calm wurde als TIME100 Most Influential Company und als eine der Fast Company's Brands That Matter ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter calm.com.

Referenzen

Die Studie wurde von YouGov Plc im Auftrag von Mars durchgeführt. Die Gesamtstichprobe umfasste 31299 Erwachsene in 20 Märkten (UK: 2507, Brasilien: 2502; Kanada: 1347; Deutschland: 1584; Indonesien: 2510; Indien: 1001; Mexiko: 1567; Malaysia: 1036; Polen: 1349; US: 3748; China: 1054: Belgien: 1084; Australien: 1525; Neuseeland: 1066; Spanien: 1322; Niederlande: 1074; Frankreich: 1526; Dänemark: 1093; Schweden: 1070; Italien: 1334). Die Feldarbeit wurde zwischen dem 19. Februar und dem 31. März 2025 durchgeführt. Die Umfrage wurde online durchgeführt. Die Zahlen wurden auf der Ebene der einzelnen Länder gewichtet, um für alle Hunde- und Katzenbesitzer (ab 18 Jahren) in den jeweiligen Märkten repräsentativ zu sein. Mars State of Pet Homelessness Report, 2024 Waltham Petcare Science Institute, 2022: „Vier Wege, auf denen Haustiere laut Wissenschaft die psychische Gesundheit fördern" PLOS ONE Studie, 2023: „Longitudinal Tracking of Shelter Dogs"

