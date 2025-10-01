Werbung ausblenden

Eurozone: Industriestimmung trübt sich weniger ein als erwartet

dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im September weniger eingetrübt als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 49,8 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte.

Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 49,5 Punkten gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt damit knapp unter der Schwelle von 50 Punkten, ab der er eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität signalisiert./jsl/jha/

