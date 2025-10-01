Werbung ausblenden

Eurozone: Inflationsrate steigt auf 2,2 Prozent

dpa-AFX · Uhr
LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat die Inflation im September wie erwartet angezogen. Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 2,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mit. Im August hatte die Rate noch bei 2,0 Prozent gelegen. Volkswirte hatten den Anstieg im Schnitt erwartet.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die Notenbank hat den Leitzins zuletzt nicht verändert.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Auch dies war erwartet worden. Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet werden, liegt unverändert bei 2,3 Prozent./jsl/stk

