Werbung ausblenden

Insider: EU-Kommission will Stahl-Importquoten halbieren

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission will die Importquoten für Stahl einem Insider zufolge um fast die Hälfte senken und die Zölle auf darüber hinausgehende Mengen auf bis zu 50 Prozent anheben.

Dies entspreche den von den USA und Kanada verhängten Zöllen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von einer mit den Plänen vertrauten Person erfuhr. Die Maßnahmen seien Teil eines neuen Schutzpakets für den Stahlsektor. Dieses solle am 7. Oktober offiziell vorgestellt werden.

Für ein schärferes Vorgehen gegen Billig-Stahlimporte insbesondere aus Fernost hat sich unter anderem die Stahlindustrie in Deutschland mit Konzernen wie Thyssenkrupp Steel Europe und Salzgitter stark gemacht. In der Kritik steht dabei vor allem China. Die Hersteller dort könnten dank staatlicher Subventionen den Werkstoff zu Billigpreisen auf den Märkten in Europa verkaufen.

(Bericht von Julia Payne, bearbeitet von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp
Salzgitter
ArcelorMittal

Das könnte dich auch interessieren

SDax-notierter Stahlhändler
Klöckner & Co. verkauft acht US-Standorte für 119 Millionen Dollar28. Sept. · dpa-AFX
Klöckner & Co. verkauft acht US-Standorte für 119 Millionen Dollar
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstiegheute, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden