IRW-News: Global Uranium Corp.: Global Uranium Corp. gibt Pläne für Feldarbeiten in Wyoming, USA, bekannt

IRW-PRESS: Global Uranium Corp.: Global Uranium Corp. gibt Pläne für Feldarbeiten in Wyoming, USA, bekannt

Erstes Feldprogramm dient der Auswertung radiometrischer Trends und der Identifizierung von Uranzielen hoher Priorität

1. Oktober 2025 - Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das Unternehmen) gibt seine Absicht bekannt, in seinem Projekt Airline im Copper Mountain District in Wyoming mit den Feldarbeiten zu beginnen. Mit dem Programm will das Unternehmen bessere Einblicke in radiometrische Oberflächensignaturen gewinnen und die Grundlage für weitere Explorationsarbeiten schaffen.

Das Projekt Airline wurde aufgrund seiner strategischen Lage in der Nähe von ehemals produzierenden Roll-Front-Uranlagerstätten erworben. Die bevorstehenden Feldarbeiten werden sich auf die Auswertung radiometrischer Trends in vorrangigen Konzessionsgebieten und auf die Erstellung von Rahmenvorgaben für die Identifizierung potenzieller Ausläufer der bekannten Mineralisierungen konzentrieren. In dieser ersten Phase wird das Unternehmen das Design der Messarbeiten verfeinern und sich auf nachfolgende Programme zur Ermittlung von Bohrzielen vorbereiten.

Ungad Chadda, CEO von Global Uranium, erklärt: Wir können es kaum erwarten, die zweite Runde von Feldarbeiten im Projekt Airline in Angriff zu nehmen. Das erste Programm hat unser Vertrauen in das Potenzial des Projekts gestärkt. Mit diesem nächsten Schritt wollen wir nun auf dieser Grundlage aufbauen und die Explorationsarbeiten in den Urangebieten von Wyoming weiter vorantreiben.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°2400 N, Longitude 109°5400 W, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen hält derzeit folgende wichtige Uranprojekte: das Konzessionsgebiet Wing Lake in der Mudjatik Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.

Im Namen des Managementteams

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

info@globaluranium.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht fortgesetzt werden kann, sei es aufgrund fehlender finanzieller Mittel oder weil die erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen nicht erteilt werden; das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht wie derzeit vorgesehen voranschreitet und dass selbst wenn die Exploration wie erwartet fortgesetzt wird, diese Explorationsaktivitäten möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen aufgrund fortlaufender Neudefinition der Pläne, der Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht repräsentativ für die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts sind; das Risiko, dass die Mineralexploration erfolglos sein könnte oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures und die anderen Risiken und Faktoren, die vom Unternehmen in seinen laufenden Offenlegungsunterlagen identifiziert wurden, die im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Investoren nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

