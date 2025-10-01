LEEF Blattwerk gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025



Die Zukunft der Verpackung ist kompostierbar – und kommt aus Potsdam.

Potsdam, 01. Oktober 2025

–

LEEF Blattwerk

zählt zu den nachhaltigsten Unternehmen Deutschlands: Das Potsdamer Unternehmen gewinnt den

Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen in der Kategorie "Verpackungen"

. Der renommierte Preis würdigt

Pioniere der nachhaltigen Transformation

– LEEF setzte sich in einem zweistufigen Auswahlverfahren unter Hunderten von Bewerbungen durch.

Als Spezialist für nachhaltige Materialien bietet LEEF mit den Marken

LEEF

und

wisefood

greifbare Lösungen in einer Welt, die nach ökologischen Alternativen verlangt. Über den

Onlineshop

wisefood.eu

werden

innovative nachhaltige

Einweg- und Verpackungslösungen

vertrieben – von klimaneutralem Palmblatt über kompostierbare To-Go-Verpackungen bis hin zu essbaren Strohhalmen und Bechern. Mit über 1.000 Produkten für Gastronomie, Catering, Events und Privatkund:innen zählt LEEF zu den Pionieren kreislauffähiger Verpackungskonzepte. Mit umwelt- und kund:innenfreundlichen Lösungen wird

Verpackungsmüll reduziert und echte Kreislaufwirtschaft vorangebracht

.

Die unabhängige Jury aus 240 Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft überzeugte das Unternehmen durch seine

Innovationskraft, Kreislaufkonzepte und unternehmerische Verantwortung.

„

Awards gibt es viele – aber dieser zählt wirklich. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis hat Relevanz, eine starke Jury und echte Wirkung. Für uns ist der Gewinn ein wichtiges Signal: Unsere ganzheitliche Arbeit wird gesehen und ernst genommen

“, sagt Jens Christoph, CEO von LEEF.

Besonders bemerkenswert:

Ausgezeichnet

wurde nicht ein einzelnes Produkt, sondern

das

Unternehmen als Ganzes

– mit seiner Vision, seinen Prozessen und seinem Marktansatz. LEEF steht für ein Geschäftsmodell, das Umweltbewusstsein, Klimaschutz und soziales Engagement miteinander verbindet.

„

Wir sind in einem Segment unterwegs, das jeden betrifft: Wir feiern, picknicken oder gehen auf Events. Fast alles ist verpackt – und wo Mehrweg nicht passt, zeigen wir, dass Einweg auch umweltfreundlich geht. Ohne Plastik, essbar, kompostierbar – also wirklich zirkulär“,

so Jens Christoph weiter.

Aktuell bietet LEEF interessierten Anleger:innen die Möglichkeit,

Teil der Mission

zu werden und sich im Rahmen eines

Crowdinvesting auf der

Plattform OneCrowd

am Unternehmen zu beteiligen.

Über LEEF & wisefood – Nachhaltige Lösungen, wachsende Wirkung.

LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt mit den Marken LEEF und wisefood innovative nachhaltige Einweg- und Verpackungslösungen. Der Vollsortimenter deckt jede Bestellgröße ab: Vom

Webshop

über die Amazon-Shops von

LEEF

&

wisefood

, OTTO, eBay, u.v.m. bis hin zu Paletten- und Containerlieferungen. Nachhaltigkeit ist bei LEEF kein Marketing, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Potsdamer Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und hat mit der Initiative LEEF unlimited bereits über 100 Hektar Regenwald geschützt.

Wir stehen für Interviews zur Verfügung. Für weiteres Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das

LEEF Presskit

, das

Wisefood Presskit

, oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg |

diana

@leef.bio

| +49 331 2361780 |

www.leef.bio

