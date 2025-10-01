Neue US-Zölle auf Arzneien gelten - EU nicht betroffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die von US-Präsident Donald Trump forcierten neuen Zölle auf importierte Markenarzneien und patentierte Medikamente, Möbel und schwere Lastwagen sollen ab Mittwoch erhoben werden. Ein genauer Startzeitpunkt war zunächst unklar - in der Vergangenheit griffen die Zölle ab Mitternacht. Kurz vor der angepeilten Einführung am 1. Oktober verlautete aus US-Regierungskreisen, dass die EU von den neuesten Zollregeln für Pharmaprodukte verschont bleibe: Auf EU-Importe werde weiterhin ein Zoll von 15 Prozent erhoben.

Bei seinem neuesten Zollvorhaben schweben Trump Einfuhraufschläge von 100 Prozent auf Arzneimittel und 25 Prozent auf große, schwere Lastwagen vor. Auf Möbel wie Küchenschränke und Badezimmerausstattungen will er 50 Prozent extra verhängen. Polstermöbel sollen zusätzlich mit einem Zoll von 30 Prozent belegt werden. Unklar bleibt, wie sich diese neuen Abgaben auf bereits getroffene länderspezifische Zollregelungen auswirken.