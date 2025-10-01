Werbung ausblenden

Neun Tote bei schweren Unwettern im südukrainischen Odessa

Reuters · Uhr
(Reuters) - Bei schweren Unwettern und Überschwemmungen in der südukrainischen Stadt Odessa und der umliegenden Region sind neun Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kind.

Dies teilte der staatliche Rettungsdienst am Mittwoch mit. Rettungskräfte arbeiteten die ganze Nacht hindurch, um Menschen aus überfluteten Gebieten in Sicherheit zu bringen, Autos zu bergen und Wasser aus Gebäuden zu pumpen. Insgesamt seien 362 Menschen aus Notlagen gerettet worden. Die Behörde veröffentlichte dazu Bilder, auf denen zu sehen war, wie Passagiere aus einem in den Fluten feststeckenden Bus gerettet und Autos aus den Wassermassen gezogen wurden. In nur sieben Stunden sei in Odessa fast so viel Regen gefallen wie sonst in zwei Monaten, teilte Bürgermeister Hennadij Truchanow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Kein Abfluss-System könne eine solche Last bewältigen.

(Bericht von Lidia Kelly und Anna Pruchnicka, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

