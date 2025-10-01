Werbung ausblenden

Original-Research: Alexanderwerk AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Alexanderwerk AG - von GSC Research GmbH

01.10.2025 / 15:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GSC Research GmbH zu Alexanderwerk AG

     Unternehmen:               Alexanderwerk AG
     ISIN:                      DE000A37FTW0

     Anlass der Studie:         Halbjahreszahlen 2025
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      01.10.2025
     Kursziel:                  22,50 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     09.11.2022, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

Halbjahreszahlen durch hohen Bestandsaufbau geprägt

Die Lage im deutschen Maschinen- und Anlagenbau bleibt angespannt. Zwar
konnte die Branche laut VDMA-Angaben im ersten Halbjahr 2025 beim
Auftragseingang ein leichtes Plus von 1 Prozent verbuchen, die reale
Produktionsleistung schrumpfte jedoch um 4,5 Prozent. Auch angesichts der
vielfältigen ungelösten strukturellen Probleme am Wirtschaftsstandort
Deutschland hat der VDMA Mitte September seine Prognose für die Produktion
im Gesamtjahr 2025 von minus 2 auf minus 5 Prozent gesenkt. Für 2026 wird
ein preisbereinigter Produktionsanstieg von 1 Prozent erwartet.

Von den anhaltend schwierigen makroökonomischen und branchenspezifischen
Rahmenbedingungen kann sich die Alexanderwerk-Gruppe als internationaler
Nischenplayer mit einer Exportquote von rund 85 Prozent und attraktiven
Zielbranchen wie vor allem der Pharma- und Chemieindustrie jedoch in einem
gewissen Rahmen abkoppeln. Dabei zahlt sich auch die Präsenz in den USA und
den asiatischen Wachstumsmärkten Indien und China aus.

So konnte die Alexanderwerk AG für die ersten sechs Monate des laufenden
Geschäftsjahres 2025 von einer kräftigen Steigerung des Auftragseingangs um
knapp 11 Prozent berichten, die erfreulicherweise sowohl vom Neumaschinen-
als auch vom Ersatzteil- und Servicegeschäft getragen wurde.

Ansonsten sind die Halbjahreszahlen des im Projektgeschäft tätigen
Spezialmaschinenbauers deutlich durch Stichtagseffekte geprägt. Konkret
führten Verschiebungen der Auslieferungstermine bei mehreren Aufträgen sowie
der Zukauf projektbezogener Bauteile und Komponente für anstehende
Fertigungen dazu, dass sich der Bestand an fertigen Erzeugnissen und Waren
gegenüber dem letzten Bilanzstichtag mehr als verdoppelte.

Aus diesem hohen, im Berichtszeitraum noch nicht verumsatzten und damit auch
noch nicht margen- und ergebniswirksamen Fertigwarenbestand resultierten
mehrere Effekte: Erstens lag der ausgewiesene Umsatz gut 14 Prozent unter
dem Vorjahreswert. Zweitens kam es bei den Bestandsveränderungen zu mehr als
einer Verdoppelung, was dazu führte, dass sich die Gesamtleistung nur um 3
Prozent unter dem Vorjahresniveau bewegte. Und drittens erhöhte sich die
Materialaufwandsquote im Verhältnis zu der - nur leicht reduzierten -
Gesamtleistung um fast 7,5 Prozentpunkte, was entsprechend auf die
Ergebniskennzahlen drückte.

Aus der Verumsatzung des hohen Fertigwarenbestands werden aber in der nun
laufenden zweiten Jahreshälfte signifikante Margen- und Ergebniseffekte
erwartet. Auch mit Blick darauf hat der Vorstand seine Guidance für 2025,
die Steigerungen bei Gesamtleistung und EBIT beinhaltet, bestätigt. Vor
diesem Hintergrund haben auch wir unsere Schätzungen unverändert belassen.

Insgesamt stufen wir die Aktie des Remscheider Traditionsunternehmens, das
mit einer Konzerneigenkapitalquote von 54,5 Prozent zum Halbjahresende
bilanziell solide aufgestellt bleibt, daher weiterhin mit einem Kursziel von
22,50 Euro und einem "Kaufen"-Rating ein. Dabei weist das Papier bei Ansatz
einer konstanten Dividende von 1,00 Euro aktuell eine sehr attraktive
Ausschüttungsrendite von 6,9 Prozent auf. Aufgrund der häufig geringen
Handelsliquidität sollten Orders immer mit einem Limit versehen werden.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1728d2416372d833f5f27db63c048c07
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: www.gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211 / 179 374 - 24
Fax: +49 (0)211 / 179 374 - 44

Büro Münster:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster
Tel.: +49 (0)2501 / 440 91 - 21
Fax: +49 (0)2501 / 440 91 - 22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2206980 01.10.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alexanderwerk

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstiegheute, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden