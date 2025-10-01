Werbung ausblenden

Original-Research: Marinomed Biotech AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

dpa-AFX
Original-Research: Marinomed Biotech AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

01.10.2025 / 12:18 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Marinomed Biotech AG

     Company Name:                Marinomed Biotech AG
     ISIN:                        ATMARINOMED6

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        01.10.2025
     Target price:                50,00 Euro
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Marinomed Biotech AG
(ISIN: ATMARINOMED6) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 50,00.

Zusammenfassung:
Marinomed legte Halbjahresergebnisse vor, die unseren Schätzungen
entsprachen. Der Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht
auf EUR7,2 Mio. (FBe: EUR7,2 Mio.), was in erster Linie auf die Vorauszahlung in
Höhe von EUR5 Mio. für den Verkauf des Carragelose-Geschäfts von Marinomed
zurückzuführen ist. Das EBITDA von EUR21,1 Mio. (FBe: EUR21,0 Mio.) wurde durch
einen non-cash Restrukturierungsgewinn in Höhe von EUR18,9 Mio. positiv
beeinflusst. Bereinigt um diesen Einmaleffekt erzielte das Unternehmen
dennoch ein positives AEBITDA von EUR2,2 Mio. (H1/24: EUR-3,0 Mio.). Mit
liquiden Mitteln in Höhe von EUR1,5 Mio. zum Ende des ersten Halbjahres
kündigte Marinomed am 16. September eine Kapitalerhöhung um EUR1,1 Mio. an.
Darüber hinaus hielt das Unternehmen am 23. September eine außerordentliche
Hauptversammlung ab, um seine Fähigkeit zur Ausgabe von Finanzinstrumenten
wiederherzustellen. Nach einstimmiger Zustimmung der Aktionäre wird
Marinomed eine Wandelanleihe in Höhe von EUR2,5 Mio. begeben. Diese Maßnahmen
verbessern die Liquidität des Unternehmens und stärken die Position von
Marinomed bei Verhandlungen mit potenziellen Lizenzpartnern für seinen
Wirkstoff Budesolv. Wir sehen dies als positives Zeichen für weitere
Lizenzvereinbarungen in den kommenden Monaten. Ein aktualisiertes DCF-Modell
ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR50. Wir behalten unsere
Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 151%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Marinomed
Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 50.00 price target.

Abstract:
Marinomed presented H1 results which were within a whisker of FBe. Sales
nearly tripled y/y to EUR7.2m (FBe: EUR7.2m), chiefly owing to the EUR5m upfront
payment for the sale of Marinomed's Carragelose business. EBITDA of EUR21.1m
(FBe: EUR21.0m) was positively impacted by an EUR18.9m non-cash restructuring
gain. Adjusted for the one-off, the company still reported positive AEBITDA

of EUR2.2m (H1/24: EUR-3.0m). Post reporting Marinomed announced a EUR1.1m capital

increase on 16 September in order to bolster its end of H1 cash position of
EUR1.5m. In addition to that, the company held an extraordinary general
meeting on 23 September to reinstate its ability to issue financial
instruments. After receiving unanimous shareholder approval, Marinomed will
issue a EUR2.5m convertible bond. These measures improve the company's
liquidity and strengthen Marinomed's position when negotiating with
potential licensing partners for its Budesolv compound. We think this bodes
well for further licensing deals in the coming months. An updated DCF model
yields an unchanged price target of EUR50. We maintain our Buy recommendation
(upside: 151%).

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7e23da9aa1e9588a06dd91fa8a50533b

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

2206872 01.10.2025 CET/CEST

Marinomed Biotech

