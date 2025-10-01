Werbung ausblenden

Original-Research: UZIN UTZ SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: UZIN UTZ SE - von Montega AG

01.10.2025 / 11:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu UZIN UTZ SE

     Unternehmen:               UZIN UTZ SE
     ISIN:                      DE0007551509

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      01.10.2025
     Kursziel:                  86,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Feedback Roadshow: UZIN UTZ legt den Boden für neue Wachstumsphase

Wir waren vergangene Woche mit UZIN UTZ auf Roadshow in Frankfurt am Main.
Im Rahmen der 1on1-Gespräche mit institutionellen Investoren hob CFO
Christian Richter u.a. die vielfältigen Wachstumspotenziale des
Bodenspezialisten hervor.

Historische Wachstumsdynamik als Benchmark: Trotz einer in den letzten
beiden Jahren geringfügig rückläufigen Topline infolge der schwachen
Baukonjunktur kann UZIN bei längerfristiger Betrachtung nach wie vor mit
einer starken CAGR glänzen (2014- 2024: +7,5%). Während krisenbedingt seit
2023 nur marginale Preisanpassungen vollzogen wurden, beabsichtigt das
Unternehmen ab 2026 dem Wettbewerbsumfeld angepasste Preisanhebungen
vorzunehmen. Die Rückkehr auf den Wachstumspfad in H1/25 (+3,9% yoy) dürfte
vor diesem Hintergrund nur der Auftakt einer neuen Wachstumsphase sein, denn
neben der erwarteten allgemeinen Erholung des Bau- und Immobilienmarkts und
dem Track Record von UZIN beeindruckten uns im Rahmen der Roadshow vor allem
die vielen neuen Wachstumspotenziale, die der Vorstand in den nächsten
Jahren adressieren will:

  * Im Wachstumsmarkt USA strebt UZIN den Ausbau seines Sortiments an um
    weitere Absatzkanäle zu erschließen. Zudem dürften perspektivisch neben
    den Trockenmörtelwerken in Dover (Delaware) und Waco (Texas) weitere
    Produktionsstandorte entstehen.

  * Modulares Bauen soll die Baukosten deutlich senken und dürfte angesichts
    der Wohnungsknappheit in Metropolregionen in den nächsten Jahren
    überproportionale Wachstumsraten aufweisen, sodass UZIN UTZ auch in
    diesem Bereich mögliche Wachstumsoptionen und Innovationen untersucht.

  * Durch die Beteiligung am Start-Up ConBotics gestaltet UZIN die
    Entwicklung von KI-gestützten Robotiklösungen für die Baubranche aktiv
    mit und begegnet damit dem zunehmenden Fachkräftemangel, der sich nach
    Angaben des Vorstands bei einigen Kunden schon heute in einer geringer
    als möglichen Nachfrage niederschlägt. Erste Kunden nutzen den sog.
    'MalerRoboter' von ConBotics zur automatisierten Flächenbeschichtung
    bereits, UZIN UTZ selbst hat kürzlich einen automatisierten
    Schleifroboter für Holzfußböden vorgestellt, weitere Innovation in
    diesem Bereich folgen.

  * Auch in aufstrebenden Märkten in Nahost und Asien wie Saudi Arabien oder
    Indien sind mehr und mehr Premiumprodukte gefragt, sodass UZIN den
    Global Footprint noch deutlich ausbauen kann. Zuletzt wurde darüber
    hinaus in Australien ein neues Vertriebsteam zusammengestellt. Die
    sogenannten Aspirantenmärkte machen bei UZIN heute erst rund 10% der
    Konzernerlöse aus.

  * Neben dem dominierenden Endmarkt Immobilien sieht der CFO noch
    Wachstumspotenziale im Anwendungsfeld Transportation (Züge, Busse,
    Schiffe, Caravaning etc.), in dem UZIN spezielle und auf die besonders
    hohe Belastung der Nutzfahrzeuge abgestimmte Lösungen anbieten kann.

Fazit: Die Roadshow und der Elan des Managements haben unsere positive Sicht
auf die Equity Story weiter gefestigt. Wir sind von einer nachhaltigen
Wachstumsdynamik überzeugt und bestätigen unsere Kaufempfehlung und das
Kursziel von 86,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ded3d12f6fec62cce53035e0db5383ec

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

2206828 01.10.2025 CET/CEST

