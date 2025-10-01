Original-Research: UZIN UTZ SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: UZIN UTZ SE - von Montega AG 01.10.2025 / 11:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu UZIN UTZ SE Unternehmen: UZIN UTZ SE ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.10.2025 Kursziel: 86,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Feedback Roadshow: UZIN UTZ legt den Boden für neue Wachstumsphase Wir waren vergangene Woche mit UZIN UTZ auf Roadshow in Frankfurt am Main. Im Rahmen der 1on1-Gespräche mit institutionellen Investoren hob CFO Christian Richter u.a. die vielfältigen Wachstumspotenziale des Bodenspezialisten hervor. Historische Wachstumsdynamik als Benchmark: Trotz einer in den letzten beiden Jahren geringfügig rückläufigen Topline infolge der schwachen Baukonjunktur kann UZIN bei längerfristiger Betrachtung nach wie vor mit einer starken CAGR glänzen (2014- 2024: +7,5%). Während krisenbedingt seit 2023 nur marginale Preisanpassungen vollzogen wurden, beabsichtigt das Unternehmen ab 2026 dem Wettbewerbsumfeld angepasste Preisanhebungen vorzunehmen. Die Rückkehr auf den Wachstumspfad in H1/25 (+3,9% yoy) dürfte vor diesem Hintergrund nur der Auftakt einer neuen Wachstumsphase sein, denn neben der erwarteten allgemeinen Erholung des Bau- und Immobilienmarkts und dem Track Record von UZIN beeindruckten uns im Rahmen der Roadshow vor allem die vielen neuen Wachstumspotenziale, die der Vorstand in den nächsten Jahren adressieren will: * Im Wachstumsmarkt USA strebt UZIN den Ausbau seines Sortiments an um weitere Absatzkanäle zu erschließen. Zudem dürften perspektivisch neben den Trockenmörtelwerken in Dover (Delaware) und Waco (Texas) weitere Produktionsstandorte entstehen. * Modulares Bauen soll die Baukosten deutlich senken und dürfte angesichts der Wohnungsknappheit in Metropolregionen in den nächsten Jahren überproportionale Wachstumsraten aufweisen, sodass UZIN UTZ auch in diesem Bereich mögliche Wachstumsoptionen und Innovationen untersucht. * Durch die Beteiligung am Start-Up ConBotics gestaltet UZIN die Entwicklung von KI-gestützten Robotiklösungen für die Baubranche aktiv mit und begegnet damit dem zunehmenden Fachkräftemangel, der sich nach Angaben des Vorstands bei einigen Kunden schon heute in einer geringer als möglichen Nachfrage niederschlägt. Erste Kunden nutzen den sog. 'MalerRoboter' von ConBotics zur automatisierten Flächenbeschichtung bereits, UZIN UTZ selbst hat kürzlich einen automatisierten Schleifroboter für Holzfußböden vorgestellt, weitere Innovation in diesem Bereich folgen. * Auch in aufstrebenden Märkten in Nahost und Asien wie Saudi Arabien oder Indien sind mehr und mehr Premiumprodukte gefragt, sodass UZIN den Global Footprint noch deutlich ausbauen kann. Zuletzt wurde darüber hinaus in Australien ein neues Vertriebsteam zusammengestellt. Die sogenannten Aspirantenmärkte machen bei UZIN heute erst rund 10% der Konzernerlöse aus. * Neben dem dominierenden Endmarkt Immobilien sieht der CFO noch Wachstumspotenziale im Anwendungsfeld Transportation (Züge, Busse, Schiffe, Caravaning etc.), in dem UZIN spezielle und auf die besonders hohe Belastung der Nutzfahrzeuge abgestimmte Lösungen anbieten kann. Fazit: Die Roadshow und der Elan des Managements haben unsere positive Sicht auf die Equity Story weiter gefestigt. 