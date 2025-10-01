Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur russischen Provokation der Nato
AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zur russischen Provokation der Nato
Die Antwort Europas und allen voran Deutschlands kann nur lauten: So viel wie möglich wehrhafte Stärke zeigen! Auf Putins Doppelstrategie des Terrors gegen die Ukraine und ihre Unterstützer muss ebenso auf mehreren Ebenen reagiert werden. Wichtigster Punkt ist es, die Ukraine noch stärker im Kampf gegen Russlands Aggression zu ertüchtigen: Das angegriffene Land hat das Recht, zur Verteidigung auch die Rüstungsindustrien im russischen Landesinnern anzugreifen. Eine Zerstörung russischer Drohnenfabriken mit westlicher Hilfe liegt längst nicht mehr nur im Interesse der Ukraine, sondern Europas insgesamt./yyzz/DP/zb
