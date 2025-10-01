Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Kita-Fachkräften

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkischen Oderzeitung' zu Kita-Fachkräften

Kitas sind somit nicht nur ein Ort der Betreuung, sondern auch ein Ort der Erziehung. Dass gerade der pädagogische Anteil nicht zu kurz kommt und Kinder nicht einfach nur beim Spielen beaufsichtigt werden, stellt qualifiziertes Fachpersonal sicher.Sicherlich, in einigen Regionen.sind Eltern dankbar, wenn es überhaupt ein Betreuungsangebot gibt. Und eine Mischung beim Personal ist auch nicht verwerflich, gerade um Fachkräfte beispielsweise bei administrativen Aufgaben zu entlasten.dennoch darf frühkindliche Bildung nicht vernachlässigt werden. Sie ist der Schlüssel zu mehr Chancengleichheit, zu einem Bildungssystem, in dem der weitere Bildungsverlauf nicht mehr so extrem vom Elternhaus abhängt wie aktuell.Der Bund finanziert nun mehr, um die Qualität der Kitas zu verbessern. Das ist gut. Zeit, dass auch die Länder ihrer Aufgabe hier nachkommen./yyzz/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden