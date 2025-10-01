Werbung ausblenden
Werbung von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

RENK- Mit neuem Allzeithoch

HSBC · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Mit neuem Allzeithoch

Die Anfang September beschriebene Korrekturflagge hat ihre Wirkung auf die Renk-Aktie nicht verfehlt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 3. September). Seither hat der Titel wieder deutlich an Momentum gewonnen, was sich nicht zuletzt in dem Spurt über das alte Allzeithoch bei 85,98 EUR niederschlägt. Der Vorstoß in „uncharted territory“ wurde dabei mithilfe eines Aufwärtsgaps (81,89/82,09 EUR) vollzogen, was für ein zusätzliches charttechnisches Ausrufezeichen sorgt. Für zusätzlichen Rückenwind sorgen aktuell die trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke nach Levy. Während Ersterer im Wochenbereich gerade ein neues Einstiegssignal generiert, liegt die Relative Stärke sowohl im Tages- als auch im Wochenbereich komfortabel über dem Schwellenwert von 1. Rein rechnerisch lässt sich das kalkulatorische Kursziel – abgeleitet aus dem o. g. Konsolidierungsmuster – sogar auf rund 110 EUR schließen. Auf dem Weg in diese Region markieren die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von Juni bis August 2025 sowie das 161,8%-Pendant bei 98,16/105,70 EUR wichtige Etappenziele. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es in Zukunft, die jüngste Kurslücke nicht mehr zu schließen.

RENK (Daily)

Chart RENK
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RENK

Chart RENK
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RENK Group

Das könnte dich auch interessieren

Europas größter Munitionshersteller
Rheinmetall liefert im Auftrag der USA Munition nach Osteuropa29. Sept. · Reuters
Rheinmetall liefert im Auftrag der USA Munition nach Osteuropa
Rheinmetall nahe Rekord
Trump-Wende schiebt Rüstung an24. Sept. · dpa-AFX
Trump-Wende schiebt Rüstung an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden