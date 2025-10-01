RENK- Mit neuem Allzeithoch

Mit neuem Allzeithoch
Die Anfang September beschriebene Korrekturflagge hat ihre Wirkung auf die Renk-Aktie nicht verfehlt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 3. September). Seither hat der Titel wieder deutlich an Momentum gewonnen, was sich nicht zuletzt in dem Spurt über das alte Allzeithoch bei 85,98 EUR niederschlägt. Der Vorstoß in „uncharted territory“ wurde dabei mithilfe eines Aufwärtsgaps (81,89/82,09 EUR) vollzogen, was für ein zusätzliches charttechnisches Ausrufezeichen sorgt. Für zusätzlichen Rückenwind sorgen aktuell die trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke nach Levy. Während Ersterer im Wochenbereich gerade ein neues Einstiegssignal generiert, liegt die Relative Stärke sowohl im Tages- als auch im Wochenbereich komfortabel über dem Schwellenwert von 1. Rein rechnerisch lässt sich das kalkulatorische Kursziel – abgeleitet aus dem o. g. Konsolidierungsmuster – sogar auf rund 110 EUR schließen. Auf dem Weg in diese Region markieren die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von Juni bis August 2025 sowie das 161,8%-Pendant bei 98,16/105,70 EUR wichtige Etappenziele. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es in Zukunft, die jüngste Kurslücke nicht mehr zu schließen.
RENK (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart RENK
Quelle: LSEG, tradesignal²
