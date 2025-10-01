WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. Oktober2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 14. Oktober 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/25 USA: KfZ-Absatz Q3/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan-Bericht Q3/25 02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (1. Schätzung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 8/25 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q3-Neugeschäftsmeldung 09:00 DEU: BASF, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 9/25 08:45 FRA: Haushaltssaldo bis 8/25 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/25 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bafa-«Energietag»: Expertinnen und Experten zu aktuellen Entwicklungen der Energie- und Wärmewende u.a. mit der Präsidentin des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Mandy Pastohr, und Prof. Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. OKTOBER TERMINE KONJUNKTUR 01;30 JPN: Arbeitslosenquote 8/25 02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Industrieproduktion 8/25 09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 8/25 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/25 14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 9/25 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 9/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 GBR: KfZ Neuzulassungen 9/25 DEU: Auftakt Immobilienmesse Expo Real TERMINE KONJUNKTUR 10:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25 10:30 GBR: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: 2. Hamburger Sustainable Finance Summit --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. OKTOBER TERINE UNTERNEHMEN: 08:00 GBR: Imperial, Trading Statement 2024/2025 15:30 USA: Dell, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/25 08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/25 14:30 USA: Handelsbilanz 8/25 21:00 USA: Konsumentenkredit 8/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pressegespräch Goldman Sachs: Aktuelle konjunkturelle Lage und makroökonomischer Ausblick für Europa und Deutschland mit Jari Stehn, europäischer Chefvolkswirt von Goldman Sachs, und Niklas Garnadt, Volkswirt für Deutschland von Goldman Sachs 16:30 DEU: «Tagesspiegel Data Debate» mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger und Markus Haas, CEO von O2 Telefónica, zu künftigen Investitionen Thematisch soll es bei der Diskussion um zukünftige Investitionen in die digitale Infrastruktur gehen. --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUS: OMV, Trading Update Q3 10:00 DEU: Aurubis, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 8/25 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess DEU: Eröffnung der Kunststoffmesse «K» (bis 15.10.) DEU:8. Internationale Konferenz zu Maritimen Autonomen Wasserfahrzeugen (bis 09.10.) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 12:30 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen 22:00 USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 8/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25 EUR: Treffen der Euro-Gruppe SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes - Tag der Markenwirtschaft 2025 --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07.00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen 11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25 11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook USA: Blackrock, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25 16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung) SONSTIGE TERMINE GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben. --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN: USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.) CHN: Handelsbilanz 9/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Vorstellung des Bundesverbands Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und der Initiative Wärmewende-Allianz 11:45 SWE: Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften DEU: «Handelsblatt»-Summit «Zukunft IT» (bis 15.10.) --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMNEN 07:00 FRA: Fraport, Verkehrszahlen 9/25 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen 13:00 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen 14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen 15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 9/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert) 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 8/25 11:00 DEU: ZEW-Index 10/25 USA: Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus SONSTIGE TERMINE 09:00 AUS: Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten (bis 15.10.) 10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» von Weltenergierat - Deutschland und Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x) 14:30 DEU: Eröffnung einer Wasserstoff-Produktionsanlage mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) 19:00 DEU: Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften «Acatech» mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Laguna de la Vera ---------------------------------------------------------------------------------------

