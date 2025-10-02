Werbung ausblenden

APA ots news: HYPO NOE erzielt Spitzenplatz im Girokonten-Test in Wien

dpa-AFX · Uhr
    Die Girokonto-Modelle der HYPO NOE belegen Platz 2 im  
Girokontentest und überzeugen mit den Konditionen sowie 
Transparenz und Service. 

Wien (APA-ots) - "Ob Gehaltseingang, Mietzahlung oder  
Lebensmitteleinkauf: Das 
Girokonto ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt für private 
Geldangelegenheiten und darf im heutigen (Finanz-)Alltag nicht mehr 
fehlen. Umso mehr freut es uns, dass unsere Girokonten beim großen 
Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien den 
hervorragenden 2. Platz in Wien belegen konnten. Es bestätigt unseren 
Weg, unseren Kundinnen und Kunden transparente und leistungsstarke 
Girokonten anzubieten. Ganz besonders freut uns, dass uns dies auch 
auf unserem Heimatmarkt gelingt", erklärt HYPO NOE Vorstand Wolfgang 
Viehauser. 

Die HYPO NOE Landesbank hat im aktuellen Girokonten-Test der ÖGVS 
- Gesellschaft für Verbraucherstudien in Kooperation mit dem 
Wirtschaftsmagazin trend den hervorragenden zweiten Platz unter den 
Filialbanken in Wien erreicht. Bewertet wurden die Angebote in zwei 
Hauptkategorien: Konditionen (80 Prozent der Gesamtwertung) und 
Transparenz & Service (20 Prozent der Gesamtwertung). 

"Das Girokonto ist die zentrale Bankdienstleistung und neben 
einem Sparkonto oft der erste Berührungspunkt unserer Kundinnen und 
Kunden mit der HYPO NOE. Die Auszeichnung mit dem zweiten Platz im 
Test bestätigt uns in unserem Antrieb, unseren Kundinnen und Kunden 
passende Girokontenmodelle für ihren Alltag anzubieten. Darüber 
hinaus sehen wir diese Platzierung als Ansporn, unsere Services 
weiter zu verbessern und noch stärker auf die Bedürfnisse unserer 
Kundinnen und Kunden einzugehen", erklärt HYPO NOE Bereichsleiter 
Privatkundinnen und -kunden, Matthias Förster. 

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die 
größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist 
sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und 
spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% 
-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die 
HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und 
Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere 
Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche 
Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten 
mit gesellschaftlichem Mehrwert. 

Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick 
durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und 
somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit 
unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE 
Landesbank zu den Besten der Branche gehört. 

Rückfragehinweis: 
   HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 
   Florian Liehr 
   Pressesprecher & Leitung Kommunikation 
   Telefon: +43(0)5 90 910-1235 
   E-Mail: florian.liehr@hyponoe.at 
   Website: https://www.hyponoe.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5667/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0052    2025-10-02/10:19
APA

