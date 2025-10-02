Werbung ausblenden

APA ots news: Presseaussendung zur 46. Sitzung des Finanz-marktstabilitätsgremiums (FMSG)

Wien (APA-ots) - Die 46. Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums  
(FMSG) fand am 1. 
Oktober 2025 statt. Schwerpunktthemen waren die Empfehlungen zum 
Antizyklischen Kapitalpuffer (AZKP) und zum Systemrelevante Institute 
-Puffer (OSII-Puffer) sowie der Beginn der Evaluierung des sektoralen 
Systemrisikopuffers für Gewerbeimmobilienfinanzierungen. Zudem hat 
das Gremium seine Geschäftsordnung überarbeitet und sein 
Informationsangebot in Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes ( 
IFG) ausgeweitet. 

Zwtl.: Antizyklischer Kapitalpuffer (AZKP) 

Das Finanzmarktstabilitätsgremium empfiehlt der 
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), den Antizyklischen Kapitalpuffer 
bei 0 Prozent der inländischen risikogewichteten Aktiva zu belassen, 
dabei hat das Gremium zum ersten Mal eine neue Methode der 
Oesterreichischen Nationalbank für die Bemessung der Pufferhöhe 
angewendet. Die OeNB hat diese Methode mit einer umfassenden 
Perspektive auf die Entwicklung zyklischer Risiken bereits auf einem 
entsprechenden Blog im April 2025 vorgestellt. Die neue Methode 
ergänzt die bisher ausschlaggebende Kredit/BIP-Lücke um weitere 
Indikatoren aus den Bereichen Banken, Haushalte und Unternehmen, 
Makroökonomie und Finanzmärkte. 

Details hierzu finden sich in der Empfehlung FMSG/3/2025 . Das 
Dashboard der Indikatoren zu systemischen zyklischen Risiken wird 
auch auf der Website der OeNB veröffentlicht. 

Zwtl.: Systemrelevante Institute-Puffer (OSII-Puffer) 

Das Gremium hat in seiner jährlichen Evaluierung der 
Systemrelevanten Institute (Other Systemically Important Institutions 
- OSIIs) der FMA empfohlen, die Liste der als OSII identifizierten 
Institute sowie die Höhe des OSII-Puffers unverändert zu lassen. Der 
OSII-Puffer reduziert die Wahrscheinlichkeit einer möglichen 
Fehlfunktion oder eines Scheiterns eines Systemrelevanten Instituts 
und die damit verbundenen Kosten für das Finanzsystem, die 
Realwirtschaft und die öffentlichen Haushalte. 

Details und die bankspezifischen Festlegungen finden sich in der 
Empfehlung FMSG/4/2025 . 

Zwtl.: Gewerbeimmobilienfinanzierungen 

Im Oktober 2024 hat das Gremium in der 42. Sitzung empfohlen, die 
Höhe des sektoralen Systemrisikopuffers für 
Gewerbeimmobilienfinanzierungen in einem ersten Schritt mit 1 Prozent 
festzulegen und die Notwendigkeit weiterer Erhöhungen nach Vorliegen 
der ersten Meldedaten nach Inkrafttreten der Novelle der EU- 
Verordnung zu den Eigenmittelanforderungen (CRR III) zu evaluieren. 
Dabei fließen auch die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen ein. 
Die Analysen der OeNB zeigen, dass die Systemrisiken weiterhin 
bestehen und es bei der Eigenkapitalunterlegung von 
Gewerbeimmobilienfinanzierungen infolge der CRR III-Umsetzung im 
Aggregat kaum zu Erhöhungen kam. 

Das Gremium wird die Evaluierung in seiner 47. Sitzung am 12. 
Dezember 2025 abschließen und gegebenenfalls Empfehlungen 
verabschieden. 

Zwtl.: Geschäftsordnung und Informationsfreiheitsgesetz 

Das FMSG hat seine Geschäftsordnung überarbeitet, hierbei sind 
neben Änderungen aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes auch die 
Erfahrungen seit der Einsetzung des Gremiums im Jahr 2014 
eingeflossen. Die Geschäftsordnung ist auf der Website des FMSG 
veröffentlicht . 

Das Gremium hat sich bereits vor dem Inkrafttreten des 
Informationsfreiheitsgesetz zu einer erhöhten Transparenz 
verpflichtet, es hat seit 2014 auf seiner Website unter anderem 
regelmäßig Presseaussendungen und Empfehlungen veröffentlicht. Mit 
dem Inkrafttreten des IFG finden sich nun zusätzliche Informationen 
auf der Homepage, wie etwa die nächsten Sitzungstermine, 
Funktionsperioden ihrer Mitglieder oder Berichte im Gremium. 

Rückfragehinweis: 
   Sekretariat des Finanzmarktstabilitätsgremiums 
   z.Hd. Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   (+43-1) 404 20-6900 
   kontakt@fmsg.at 
   https://www.fmsg.at 

