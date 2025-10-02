Werbung ausblenden

Bitcoin steigt wieder über 120.000 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin hat am Donnerstag deutlich zugelegt und am Abend auch wieder die Marke von 120.000 Dollar überschritten. Damit gerät für die bedeutendste Kryptowährung auch das Rekordhoch wieder in Sichtweite.

Der Bitcoin notierte am Abend bei rund 120.220 Dollar, nachdem er am Morgen noch bei etwa 118.000 Dollar gehandelt wurde. Für Unterstützung sorgten die Erwartungen an weitere Zinssenkungen in den USA, aber auch eine wachsende institutionelle Nachfrage nach Kryptowährungen über regulierte Anlageprodukte wie ETFs. Sein bisheriges Rekordhoch hatte der Bitcoin im August bei knapp 125.000 Dollar erreicht.

Auch der Regierungsstillstand in den Vereinigten Staaten dürfte Bitcoin in die Karten spielen, schrieb Marktexperte Timo Emden von Emden Research in einem Kommentar. Dieser untergrabe das Vertrauen in die staatliche Stabilität und lasse so dezentrale Systeme in einem neuen Licht erscheinen./tp/rw/AWP/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro

Das könnte dich auch interessieren

Kryptowährung
Bitcoin steigt bis auf 117.000 US-Dollargestern, 15:20 Uhr · dpa-AFX
Bitcoin
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstieggestern, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithoch30. Sept. · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Run30. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden