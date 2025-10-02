DAX®- Endlich der Vola-Ausbruch?
HSBC · Uhr
Endlich der Vola-Ausbruch?
Der DAX® ist sehr gut in das 4. Quartal – und damit in eine der besten Phasen des Jahres gestartet. Dank der Rückeroberung der Marke von 24.000 Punkten haben die deutschen Standardwerte zudem eine wichtige Weichenstellung vorgenommen. Als solche interpretieren wir den Sprung über die Widerstandszone aus der 50-Tages-Linie und dem oberen Bollinger Band (akt. bei 23.921/24.007 Punkten). Interessanterweise laufen die Begrenzungen des Volatilitätsindikators nun wieder auseinander, was unsere Erwartungshaltung eines neuen Trendimpulses zusätzlich verstärkt. In die gleiche Kerbe schlägt aktuell das neue Kaufsignal auf Point & Figure-Basis, sodass auch andere Chartdarstellungsformen die aktuelle Steilvorlage unterstreichen. Aufgrund des beschriebenen Befreiungsschlags rücken die Hochs vom August und vom Juli bei 24.536/24.639 Punkten wieder auf die Agenda. Die zuletzt genannte Marke ist gleichbedeutend mit dem bisherigen Allzeithoch des Aktienbarometers. Das ist ein gutes Stichwort, denn in den USA haben gestern sowohl der S&P 500® als auch der Nasdaq-100® mit 6.718 bzw. 24.817 Punkten neue Rekordstände verbuchen können.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Der DAX® ist sehr gut in das 4. Quartal – und damit in eine der besten Phasen des Jahres gestartet. Dank der Rückeroberung der Marke von 24.000 Punkten haben die deutschen Standardwerte zudem eine wichtige Weichenstellung vorgenommen. Als solche interpretieren wir den Sprung über die Widerstandszone aus der 50-Tages-Linie und dem oberen Bollinger Band (akt. bei 23.921/24.007 Punkten). Interessanterweise laufen die Begrenzungen des Volatilitätsindikators nun wieder auseinander, was unsere Erwartungshaltung eines neuen Trendimpulses zusätzlich verstärkt. In die gleiche Kerbe schlägt aktuell das neue Kaufsignal auf Point & Figure-Basis, sodass auch andere Chartdarstellungsformen die aktuelle Steilvorlage unterstreichen. Aufgrund des beschriebenen Befreiungsschlags rücken die Hochs vom August und vom Juli bei 24.536/24.639 Punkten wieder auf die Agenda. Die zuletzt genannte Marke ist gleichbedeutend mit dem bisherigen Allzeithoch des Aktienbarometers. Das ist ein gutes Stichwort, denn in den USA haben gestern sowohl der S&P 500® als auch der Nasdaq-100® mit 6.718 bzw. 24.817 Punkten neue Rekordstände verbuchen können.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
DAX® im Seitwärtsmodus: Börsenlethargie richtig nutzen - tv Zertifikate 26.09.2025
gnubreW26. Sept. · HSBC
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche AktienInsiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstieggestern, 14:00 Uhr · The Market