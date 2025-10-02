Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 02.10.2025

Dax nimmt erneut das Allzeithoch ins Visier

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.50024.600
Dax-Unterstützung24.00023.700

Dax-Rückblick:

Der Dax eröffnete nach dem positiven Quartalsstart gestern heute Morgen mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und kletterte im Anschluss bis über die 24.400er Marke.

Dax-Ausblick: 

Die gestrige Überschrift der Dax-Chartanalyse "Der Dax hat weiter gute Chancen, auf 24.000 Punkte zu steigen", war im nachhinein betrachtet etwas zu konservativ formuliert - der Index hat seit der gestrigen Betrachtung über 500 Punkte zugelegt.

Nach dem bewegungsarmen September ist der Index damit seit Monatsbeginn regelrecht explodiert auf der Oberseite. Nach einer überfälligen Konsolidierungsphase stehen daher in den kommenden Tagen tendenziell wieder neue Allzeithochs oberhalb von 24.600 Punkten auf der Agenda der Händler. Die Frage ist nur, ob eine größere Zwischenkorrektur ansteht oder ein direkter Durchmarsch gelingt.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
