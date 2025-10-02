Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Personalie

Medienmitteilung vom 2. Oktober 2025

Diya Lowe übernimmt als Head of Distribution Asia Pacific

Zürich/Singapur – Bellevue Asset Management gibt die Ernennung von Diya Lowe zur Head of Distribution Asia Pacific bekannt. Mit ihr gewinnt Bellevue eine ausgewiesene Expertin mit langjähriger Erfahrung im Asset Management und einem weitreichenden regionalen Netzwerk.

Diya Lowe hat ihren neuen Posten diesen Monat angetreten. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Asset Management und war in leitenden Positionen bei Lazard Asset Management, Ninety One und zuletzt bei Brandes Investment Partners tätig. In ihrer neuen Rolle wird sie von Singapur aus die Geschäftsentwicklung in der Region Asien-Pazifik vorantreiben und dabei bestehende Beziehungen vertiefen und neue Wachstumschancen erschliessen. Sie wird eng mit den globalen Vertriebsteams von Bellevue zusammenarbeiten, um die internationale Präsenz des Unternehmens weiter auszubauen.

«Die Märkte in Asien-Pazifik entwickeln sich dynamisch und eröffnen Chancen für einen spezialisierten Vermögensverwalter wie Bellevue. Aufgrund seiner über 30-jährigen Expertise im Healthcare-Investing und anderen Nischenstrategien ist Bellevue der ideale Partner für Investoren in der Region, um ihre Anlageportfolios durch spezifische Engagements abzurunden», erläutert sie.

Florin Boetschi erklärt: «Wir freuen uns sehr, dass Diya zu Bellevue kommt. Sie bringt die ideale Kombination aus Erfahrung, Marktkenntnissen und Energie mit, um unser Geschäft in Asien-Pazifik nachhaltig auszubauen.»

Florin Boetschi, der seit 2021 das Asien-Geschäft von Bellevue aufgebaut und erfolgreich entwickelt hat, übernimmt die Rolle des Global Head of Distribution (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden). Anfang 2026 wird er nach Zürich umziehen und die globalen Vertriebsaktivitäten künftig von Bellevues Hauptsitz aus steuern.

Kontakt

Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, 8001 Zürich,

Tanja Chicherio, +41 44 267 67 00, tch@bellevue.ch, www.bellevue.ch



Bellevue – Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 90 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 30. Juni 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 4.8 Mrd.

