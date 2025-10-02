Werbung ausblenden

Ende der US-Elektroprämie bringt Tesla Verkaufsrekord

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätBatterien
Elektroauto-Hersteller

Austin (dpa) - Der Schlussspurt bei US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos hat Tesla nach Monaten sinkender Verkäufe einen Absatzrekord beschert. Die Auslieferungen der von Elon Musk geführten Firma stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um rund 7,4 Prozent auf 497.099 Fahrzeuge.

