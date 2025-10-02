Ende der US-Elektroprämie bringt Tesla Verkaufsrekord
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Elektroauto-Hersteller
Austin (dpa) - Der Schlussspurt bei US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos hat Tesla nach Monaten sinkender Verkäufe einen Absatzrekord beschert. Die Auslieferungen der von Elon Musk geführten Firma stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um rund 7,4 Prozent auf 497.099 Fahrzeuge.
Das könnte dich auch interessieren
US-Privatwirtschaft baut Stellen ab | Regierugs-Shutdown und Nike im Fokus.gestern, 14:26 Uhr · Markus Koch
Viertes Quartal voraus – Ausblick auf Meta, Tesla und Siemens Energy mit Goldesel
gnubreW26. Sept. · Société Générale
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche AktienInsiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstieggestern, 14:00 Uhr · The Market