Ende der US-Elektroprämie bringt Tesla Verkaufsrekord

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Rokas Tenys/Shutterstock.com

Der Schlussspurt bei US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos hat Tesla nach Monaten sinkender Verkäufe einen Absatzrekord beschert. Die Auslieferungen der von Elon Musk geführten Firma stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um rund 7,4 Prozent auf 497.099 Fahrzeuge.

Analysten hatten zuvor im Schnitt mit einem Rückgang der Verkäufe gerechnet. Die Tesla-Aktie zog im vorbörslichen US-Handel um drei Prozent an.

