EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividendenmitteilung

EQS Group · Uhr
EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Dividendenmitteilung

02.10.2025 / 14:00 GMT/BST
Zur sofortigen Veröffentlichung   02. Oktober 2025
     
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
   
Dividendenmitteilung
     
Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 09. Oktober 2025 gilt. Stichtag ist der 10. Oktober 2025 und das Zahlungsdatum ist der 07. November 2025:



Beschreibung der Anteilsklasse		 ISIN Satz je Anteil
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.32160
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.27990
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.43160
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.34910
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.26720
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.14380
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.12500
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.17550
JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000WGK3YY5 0.12200
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000Y4K4833 0.19650
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000HFXP0D2 0.14510
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE0005S7BIT0 0.04720
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BN4RDY28 1.11140
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE000C3S79I0 1.15760
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) IE00BJK9H860 0.28200
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000DS9ZCL4 0.15610
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000P334X90 0.06880
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE00005YSIA4 0.29730
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000783LRG9 0.07710
JPM UK Equity Core Active UCITS ETF - GBP (dist) IE000TZT3JJ0 0.23900
JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist) IE0001O84583 0.07660
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist) IE000FYTRRJ6 0.09300
JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000QOLLXO2 0.05750
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist) IE000CYGD0V1 0.14940
JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000JLILKH0 0.06710
JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000XE6ELZ8 0.02880
     

 		    
     
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:    
     
Matheson LLP    
    Tel.: +353 1 232 2000

 

Sprache: Deutsch
Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon: +353 1 612 3000
Internet: www.jpmorganchase.com
ISIN: IE00BDFC6Q91, IE00BJLTWS02, IE00BDFC6G93, IE00BD9MMG79, IE00BD9MMC32, IE0003UVYC20, IE000U5MJOZ6, IE000U9J8HX9, IE000WGK3YY5, IE000Y4K4833, IE000HFXP0D2, IE0005S7BIT0, IE00BN4RDY28, IE000C3S79I0, IE00BJK9H860, IE000DS9ZCL4, IE000P334X90, IE00005YSIA4, IE000783LRG9, IE000TZT3JJ0, IE0001O84583, IE000FYTRRJ6, IE000QOLLXO2, IE000CYGD0V1, IE000JLILKH0, IE000XE6ELZ8
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
