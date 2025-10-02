EQS-News: Kolmar Korea präsentiert die „K-Beauty-Erfolgsroadmap" bei Amazon Beauty in Seoul

EQS-News: Kolmar Korea / Schlagwort(e): Vereinbarung/Sonstiges

Offizieller Hersteller-Sponsor von Amazon Beauty in Seoul 2025, mit über 3.000 Online- und Offline-Teilnehmern

Der stellvertretende Vorsitzende Sang-Hyun Yoon betont, dass die Entwicklung hin zu Blockbuster-Produkten der Schlüssel zum weltweiten Erfolg von K-Beauty ist

SEOUL, Südkorea, 2. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, ein weltweit führendes ODM (Original Development Manufacturing), Unternehmen, hat sich mit Amazon zusammengetan, um einen strategischen Fahrplan für die weltweite Expansion von K-Beauty zu präsentieren. Das Unternehmen betonte, dass eine differenzierte Wettbewerbsfähigkeit, die auf technologischem Know-how aufbaut, das zentrale Element des weltweiten Erfolgs von K-Beauty ist und die Aufmerksamkeit der Branche auf sich zieht.

Kolmar Korea kündigte seine Teilnahme als exklusiver Produktionssponsor von Amazon Beauty in Seoul 2025 an, die am 19. September im Grand Ballroom des COEX in Seoul stattfand. Bei der Veranstaltung waren über 3.000 Leute aus der ganzen Beauty-Branche dabei, darunter Markenvertreter, Händler, Influencer, Investoren und andere Interessierte, sowohl vor Ort als auch online. Zu den herausragenden Rednern gehörten Sang-Hyun Yoon, stellvertretender Vorsitzender der Kolmar Group, und Hwa-Sook Shin, Country Manager von Amazon Global Selling Korea.

Während der „Global Vision"-Sitzung hielt der stellvertretende Vorsitzende Yoon eine Rede mit dem Titel „Der Erfolg von K-Beauty aus Sicht eines Herstellers". Er erklärte: „Wenn Unternehmen sich nicht weiterentwickeln, bleiben sie zwangsläufig auf der Strecke. Unermüdliche Anstrengungen und ständige Innovation sind für den Aufbau einer erfolgreichen Marke unerlässlich." Yoon erklärte weiter: „Die koreanischen Verbraucher gehören zu den anspruchsvollsten in der Welt, und diese wettbewerbsintensive Erfahrung auf dem heimischen Markt ist die Grundlage für die globale Wettbewerbsfähigkeit von K-Beauty geworden. Durch die Entwicklung von Blockbuster-Produkten, die auf einem tiefen Verständnis der Verbraucher basieren, und die Erweiterung der Produktpalette können Marken echten globalen Erfolg haben."

Kolmar Korea war auch mit einem großen Messestand auf der Veranstaltung vertreten und präsentierte Lösungen für Hautpflege, Make-up, Körperpflege, Sonnenschutz und Kosmetikverpackungen. Das Unternehmen hat maßgeschneiderte Beratungen für neue und globale Geschäftspartner angeboten und dabei detaillierte Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausgelotet, die zu nachhaltigem Geschäftswachstum führen könnten, statt nur einmalige Geschäfte zu machen. Viele angehende Unternehmer diskutierten eingehend darüber, wie man Ideen in umsetzbare Geschäftsvorhaben verwandeln kann.

Ein Sprecher von Kolmar Korea meinte: „Diese Veranstaltung hat gezeigt, wie wichtig ODM-Unternehmen für das nachhaltige Wachstum von K-Beauty sind." Auch in Zukunft werden wir die globale Marktexpansion unserer Kunden durch unsere strategische Partnerschaft mit Amazon aktiv unterstützen und gleichzeitig zur Stärkung der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit der K-Beauty-Branche beitragen."

Kolmar Korea unterhält seit der gemeinsamen Ausrichtung der ersten K-Beauty Conference im Juni 2024 eine kontinuierliche Partnerschaft mit Amazon. Beide Firmen arbeiten weiterhin eng zusammen, um die Globalisierung von K-Beauty voranzutreiben und Marken die Ressourcen zu geben, die sie brauchen, um auf internationalen Märkten erfolgreich zu sein.

Informationen zu Kolmar Korea

Kolmar Korea wurde 1990 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Kosmetik-, Pharma- und Nahrungsergänzungsmittelbranche, das sich auf ODM-Lösungen (Original Development Manufacturing) spezialisiert hat. Mit seinen hochmodernen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und fortschrittlichen Produktionsanlagen arbeitet Kolmar Korea mit globalen Kosmetik- und Gesundheitsmarken zusammen, um innovative, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern. Mit seinem Hauptsitz in Seoul treibt Kolmar Korea das Wachstum und die Globalisierung der K-Beauty-Branche weiter voran, indem es End-to-End-Lösungen von der Formulierung bis zum fertigen Produkt anbietet.

