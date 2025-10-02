EQS-News: q.beyond gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis

EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

q.beyond gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Sieger in der Branche „IT-Dienstleistungen“

Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft ausgezeichnet

Preisverleihung am 5. Dezember 2025

Köln, 2. Oktober 2025 – Die q.beyond AG ist mit der höchsten in Deutschland vergebenen Auszeichnung für nachhaltiges unternehmerisches Handeln – dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen 2026 – ausgezeichnet worden. Damit zählt der IT-Dienstleister zu den 100 Vorreitern der nachhaltigen Transformation einer zukunftsfähigen Wirtschaft.

„q.beyond ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen gedacht und praktisch umgesetzt werden“, heißt es in der Jury-Begründung. Besonders überzeugt habe, „wie systematisch und langfristig Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie, in operative Prozesse und in die Unternehmenskultur integriert wurde.“

Nora Wolters, CFO der q.beyond AG: „Unseren Kunden bieten wir souveräne IT-Services an, die stabil, sicher und datenschutzkonform sind. Das setzen wir bereits seit mehreren Jahren erfolgreich unter der Prämisse der Nachhaltigkeit um. Daher freut es uns besonders, dass unser Engagement nun mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde.“

Von energieeffizienten Rechenzentren bis Upskilling

Der Preis würdigt die Nachhaltigkeitsbestrebungen eines Unternehmens unter ökologischen, ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten. So leistet q.beyond beim Betrieb ihrer zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentren bereits seit mehreren Jahren durch den Einsatz von Ökostrom und der Kompensation unvermeidbarer Restemissionen einen Beitrag zum Klimaschutz. Maßnahmen wie der Ausbau von Photovoltaik sowie der Einsatz hochmoderner Klimatechnik und Kühlmittel in den Rechenzentren zählen ebenso dazu.

Aus seinen Rechenzentren heraus stellt der IT-Dienstleister seinen Kunden Cloud-, Colocation- und Managed Services bereit. Seit Kurzem gehört dazu auch eine vollständig souveräne KI-Plattform, die „Private Enterprise AI“, mit der mittelständische Unternehmen Compliance-konform kritische Firmeninformationen verarbeiten können und damit die eigene Wertschöpfung optimieren sowie den Profit nachhaltig steigern.

Bis Ende 2026 strebt das Unternehmen eine Reduktion der Emissionen aus Strom, Kraftstoffen und Dienstreisen um 60 % gegenüber dem Basisjahr 2019 an. Dieses Ziel ist auch im Vergütungssystem des Managements verankert. Zudem hat sich der IT-Dienstleister dem EU-Kodex für energieeffiziente Rechenzentren (EU Code of Conduct for Data Centres Energy Efficiency) angeschlossen. Anhand der ISO 50001, dem internationalen Standard für Energiemanagementsysteme, stellt q.beyond die systematische Verbesserung der Energieeffizienz sicher.

Zu den ökonomischen Aspekten zählen unter anderem die Security Services, mit denen q.beyond ihre Kunden dabei unterstützt, ihr Geschäftsmodell resilient zu gestalten. Das Security-Portfolio hat der IT-Dienstleister in den vergangenen Jahren stark erweitert und beispielsweise erst in diesem Jahr ein zweites Cyber Defence Center an seinem Nearshoring-Standort in Riga (Lettland) eröffnet.

Im Bereich der sozialen Maßnahmen setzt sich q.beyond unter anderem aktiv für einen höheren Frauenanteil in Führungspositionen ein. Tief in der Unternehmensstrategie ist bereits seit mehreren Jahren das Upskilling der Mitarbeitenden verankert. Für die kontinuierliche Erweiterung und Vertiefung bestehender Fähigkeiten seiner Expertinnen und Experten hat das Unternehmen die q.beyond Academy etabliert.

Bestätigung langjähriger Nachhaltigkeitsstrategie

Für Martina Altheim, Leiterin Corporate Social Responsibility bei q.beyond, ist die Auszeichnung eine Bestätigung der langjährig verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie: „Die Auszeichnung ist ein Beleg dafür, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können – und dass IT-Dienstleister eine Schlüsselrolle bei der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft spielen.“

Die Preisverleihung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis findet am 5. Dezember in Düsseldorf statt. Zu den Gästen aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik gehören unter anderem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sowie EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall.

Die gesamte Begründung der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises finden Interessierte hier: https://unternehmen.nachhaltigkeitspreis.de/it-dienstleistungen/jurybegruendung.





Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. IT-Souveränität ist dabei unser zentraler Anspruch. Das starke Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Applications, AI und Security mit. Mit Standorten in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien, Indien und den USA, eigenen zertifizierten Rechenzentren und mehr als 25 Jahren Erfahrung zählt q.beyond zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

