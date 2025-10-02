Werbung ausblenden
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.10.2025

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 02. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AngiodynamicsBericht 1. Quartal 2026
AVATION PLC LS-,01Bericht Geschäftsjahr 2025
BAB INC. DL-,01Bericht 3. Quartal 2025
DAISEKI CO. LTDBericht 2. Quartal 2025
KASUMIGASEKI CAPITALBericht Geschäftsjahr 2025
Kaufman & BroadBericht 3. Quartal 2025
KewpieBericht 3. Quartal 2025
NitoriBericht 2. Quartal 2026
Park AerospaceBericht 2. Quartal 2026
Richelieu HardwareBericht 3. Quartal 2025
Stolt-NielsenBericht 3. Quartal 2025
TescoBericht 2. Quartal 2026
VANITY CAPITAL INC.Bericht 2. Quartal 2026
VinFast AutoBericht 3. Quartal 2025
WIMFARM S.A. EO 1,-Bericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tesco
VinFast Auto
Stolt-Nielsen
Nitori
Kewpie
BAB INC. DL-,01
Angiodynamics
Richelieu Hardware
Park Aerospace
KASUMIGASEKI CAPITAL
AVATION PLC LS-,01
VANITY CAPITAL INC.
WIMFARM S.A. EO 1,-
Kaufman & Broad
DAISEKI CO. LTD

