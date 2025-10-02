Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.10.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 02. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Angiodynamics
|Bericht 1. Quartal 2026
|AVATION PLC LS-,01
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|BAB INC. DL-,01
|Bericht 3. Quartal 2025
|DAISEKI CO. LTD
|Bericht 2. Quartal 2025
|KASUMIGASEKI CAPITAL
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Kaufman & Broad
|Bericht 3. Quartal 2025
|Kewpie
|Bericht 3. Quartal 2025
|Nitori
|Bericht 2. Quartal 2026
|Park Aerospace
|Bericht 2. Quartal 2026
|Richelieu Hardware
|Bericht 3. Quartal 2025
|Stolt-Nielsen
|Bericht 3. Quartal 2025
|Tesco
|Bericht 2. Quartal 2026
|VANITY CAPITAL INC.
|Bericht 2. Quartal 2026
|VinFast Auto
|Bericht 3. Quartal 2025
|WIMFARM S.A. EO 1,-
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.10.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.09.202530. Sept. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.09.202529. Sept. · onvista
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche AktienInsiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstieggestern, 14:00 Uhr · The Market