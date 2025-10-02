IRW-News: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt veröffentlicht Update zu zielgerichteter Arzneimittelverabreichungsplattform für Zytostatika

IRW-PRESS: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt veröffentlicht Update zu zielgerichteter Arzneimittelverabreichungsplattform für Zytostatika

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 2. Oktober 2025 / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE: BNXT | OTCQB: BNXTF | FWB: BXT), ein auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungstechnologien spezialisiertes, biopharmazeutisches Unternehmen in der Entwicklungsphase, freut sich, über einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf seine Plattform der zielgerichteten Verabreichung von Zytostatika sowie Neuigkeiten zu einer damit verbundenen finalen Transaktion berichten zu können.

Die am 8. Juli 2025 erstmals vorgestellte neuartige Technologie ist eine möglicherweise bahnbrechende Plattform für die gezielte Verabreichung von Zytostatika, die zur Lösung eines bedeutenden ungedeckten Bedarfs entwickelt wurde, indem sie toxische Zytostatika innerhalb eines Tumors bzw. um diesen herum platziert und gleichzeitig die systemische Exposition minimiert. Bei diesem proprietären System zur zielgerichteten Arzneimittelverabreichung kommt ein neuartiger dualer Wirkmechanismus zur Anwendung. Zunächst werden wirksame Zytostatika konzentriert in unmittelbarer Nähe zum Tumor eingebracht; anschließend werden freie Wirkstoffmoleküle außerhalb des Tumorbereichs rasch neutralisiert, um gesundes Gewebe zu schützen. Anhand von In-vitro-Modellen konnte gezeigt werden, dass dieser zielgerichtete Ansatz das Potenzial hat, die therapeutische Wirkung um das Zehnfache zu steigern und gleichzeitig die Sicherheit gesunder Zellen zu gewährleisten, wodurch das therapeutische Fenster erheblich erweitert wird.

Das Forschungs- und Entwicklungsteam hat mit der Erstellung einer Molekül-Datenbank begonnen, um potenzielle Molekülkandidaten in das vom Unternehmen entwickelte Berechnungsmodell einzuspeisen und Arzneimittel in der Chemotherapie für die weiterführende Forschung zu priorisieren. Das Team hat bereits eine Auswahlliste mit Dutzenden von Targets (Biomolekülen) mit hoher Priorität erstellt. Anhand dieser Auswahlliste konzentriert sich das Team nun auf ein Arzneimittel, das aufgrund seiner pharmakokinetischen Eigenschaften besonders vielversprechend für den Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept) ist. Der priorisierte Kandidat wird derzeit sowohl in der herkömmlichen Chemotherapie als auch in anderen fortschrittlichen zielgerichteten Therapien in der Onkologie eingesetzt.

Das Unternehmen ist zuversichtlich, in den kommenden Wochen und Monaten die nächsten Forschungs- und Entwicklungsschritte sowie seine Patentstrategie bekannt geben zu können. Außerdem rechnet das Unternehmen damit, in den kommenden Wochen eine finale Vereinbarung zu unterzeichnen, und wird entsprechend darüber berichten.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungstechnologien der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Die firmeneigenen Plattformen - Sublingual (Schmelzfilm), Transdermal (Hautpflaster) und Oral (magensaftresistente Tabletten) - zielen auf wichtige therapeutische Bereiche ab, zu denen Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen und Langlebigkeit zählen.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3).

Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

