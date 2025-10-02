Marjan kündigt neues gemischt genutztes Strandresort an: Marjan Beach

Marjan, der führende Bauträger von Eigentumsimmobilien in Ras Al Khaimah, hat die Einführung seines neuen gemischt genutzten Strandresorts Marjan Beach bekannt gegeben. Das Projekt wird voraussichtlich Investitionen in Milliardenhöhe in den Bereichen Lifestyle, Immobilien und Gastgewerbe anziehen und die Umsetzung der RAK Vision 2030 beschleunigen. Als transformativer Katalysator für die Entwicklung von RAK zum führenden Ziel für nachhaltige Investitionen und zum Tor zum Tourismus in der Region wird Marjan Beach neue Maßstäbe für das Leben am Wasser in den Golfstaaten setzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251002986687/de/

Marjan Announces New Mixed-Use Beach Town Destination, Marjan Beach (Photo: AETOSWire)

Dieser Standort wurde strategisch so konzipiert, dass er eine nahtlose Verbindung von Erreichbarkeit und Lebensqualität bietet und sowohl Bewohnern als auch Besuchern einen luxuriösen Lebensstil ermöglicht. Nach Fertigstellung wird das Bauprojekt 12.000 Hotelzimmer und 22.000 Wohneinheiten beherbergen, mit einer erwarteten Einwohnerzahl von 74.000 und einer Erwerbsbevölkerung von 32.000. Das gemischt genutzte Bauprojekt ist für bis zu 180.000 Besucher pro Jahr ausgelegt und spiegelt damit seine doppelte Funktion als florierende Wohngegend und erstklassiges Reiseziel wider. Das Projekt umfasst acht unterschiedlich positionierte Stadtviertel auf einer Gesamtfläche von 85 Millionen Quadratfuß, mit einer Strandfront von drei Kilometern und 6,5 Millionen Quadratfuß offener Grünfläche, wodurch ein perfektes Gleichgewicht zwischen Natur und urbaner Annehmlichkeit gewährleistet ist.

Mit Blick auf den Arabischen Golf und die Insel Al Marjan liegt Marjan Beach in unmittelbarer Nähe zu bedeutenden Bauprojekten wie Wynn Al Marjan Island, Al Hamra Village und der Wirtschaftszone Ras Al Khaimah. Der Zielort verfügt außerdem über eine gute Anbindung an die Hauptverkehrsstraße, wobei derzeitige Straßenbauarbeiten die Verkehrsanbindung an alle Teile des Landes verbessern. Mit Wohnanlagen, Hotels, Büros, Freizeitzentren und einer Bildungseinrichtung soll die nachhaltige Entwicklung einen ganzheitlichen Lebensstil bieten, bei dem das Wohlbefinden der Menschen im Mittelpunkt steht.

Über Marjan

Marjan ist der führende Bauträger von Eigentumsimmobilien in Ras Al Khaimah und verantwortlich für bahnbrechende Projekte wie Al Marjan Island, die darauf abzielen, Ras Al Khaimah als eines der führenden Tourismus- und Investitionsziele der Region zu positionieren. Mit dem Auftrag, Wasserfront-, Stadt- und Bergdestinationen zu entwickeln, die die Wettbewerbsfähigkeit des Emirats stärken, verfolgt Marjan einen strategischen Masterplan, der darauf abzielt, die natürlichen Vorzüge von Ras Al Khaimah zu nutzen und die Grundlagen für die zukünftige Expansion des Emirats zu schaffen. Durch seine erstklassigen, nach einem Gesamtplan gestalteten Wohnsiedlungen in Ras Al Khaimah zieht Marjan ausländische Investoren sowie internationale Besucher an und positioniert das Emirat als starken Investitions- und Tourismusstandort.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251002986687/de/

Nivine William

Burson

nivine.william@bursonglobal.com