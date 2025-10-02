Zwei Tote bei Angriff nahe Synagoge in Manchester

Manchester (Reuters) - Bei einem Angriff nahe einer Synagoge in der nordenglischen Stadt Manchester sind nach Angaben der Polizei zwei Menschen ums Leben gekommen.

Der mutmaßliche Täter sei mit einem Auto in eine Gruppe Fußgänger gefahren und habe auf einen Wachmann eingestochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Drei Personen seien schwer verletzt und in einem kritischen Zustand. Der mutmaßliche Täter sei von den herbeigeeilten Polizisten angeschossen worden. Der Vorfall ereignete sich den Polizeiangaben zufolge an der Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue im Stadtteil Crumpsall im Norden von Manchester. Es seien auch Bombenräumspezialisten an den Ort des Geschehens gerufen worden. Der britische Premierminister Keir Starmer und König Charles äußerten sich bestürzt über den Vorfall.

