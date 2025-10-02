Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum Einheitstag

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zum Einheitstag:

"Vielleicht wäre ja schon ein nächster Schritt zum Abbau der Mauer in den Seelen getan, wenn das Grüne Band nicht nur als Naturerbe betrachtet würde, sondern auch als Kulturerbe Anerkennung fände. Von daher sind Bemühungen der Anrainerstaaten zu befürworten, das Grüne Band in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes aufzunehmen."/yyzz/DP/men

