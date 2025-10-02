Werbung ausblenden

Putin signalisiert Unterstützung für Trumps Nahost-Friedensplan

dpa-AFX · Uhr
SOTSCHI (dpa-AFX) - Russland ist nach Angaben von Präsident Wladimir Putin bereit, den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Nahen Osten zu unterstützen. Wichtigstes Element einer Friedenslösung in der Region bleibe dabei eine Zweistaatenlösung mit Israel und Palästina, betonte Putin in Sotschi beim politischen Diskussionsklub Waldai.

Er sei aber bereit, dem Modell Trumps eine Chance zu geben, sagte Putin. Der für eine zeitweilige Verwaltung vorgesehene britische Ex-Premier Tony Blair sei zwar nicht als Friedensengel bekannt, aber ein erfahrener Politiker. Wichtig sei, dass der Lösung sowohl Israel als auch die Autonomieverwaltung der Palästinensergebiete und die Hamas zustimmten, erklärte der Kremlchef.

Trump hatte eine Waffenruhe für den Gazastreifen vorgeschlagen. Die Hamas sollte dabei die von ihr festgehaltenen Geiseln freigeben, Israel palästinensische Gefangene. Israel soll sich aus dem Gazastreifen zurückziehen, das Gebiet unter Verwaltung einer internationalen Stabilisierungstruppe wieder aufgebaut werden./bal/DP/he

