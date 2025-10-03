Der Dax hat am Tag der Deutschen Einheit etwas nachgegeben. Allerdings hatte der Leitindex des deutschen Markts am Vortag erst den größten Tagesgewinn seit Mitte September verbucht. Unterm Strich verlor der Dax am Freitag 0,18 Prozent auf 24.378 Punkte.

Gleichwohl bleibt damit die Rekordmarke bei 24.639 Punkten in unmittelbarer Reichweite. Nach einem lethargischen September hat der Dax in der abgelaufenen Woche wieder den Vorwärtsgang eingelegt und die Marke von 24.000 Punkten zurückerobert.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg indes um 0,66 Prozent auf 30.936 Punkte. Für den Euro Stoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um leichte 0,1 Prozent nach oben.

In New York hatten der S&P 500 und die Nasdaq-Indizes am Donnerstag wie auch am Freitag neue Bestmarken erreicht, auch wenn der sogenannte Shutdown der Regierung anhält. Eine Folge dieses teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte seit Anfang Oktober ist auch, dass der für Freitag angesetzte Arbeitsmarktbericht für September ausgeblieben ist. Bis zu einer politischen Einigung auf einen Übergangshaushalt werden keine Daten von Regierungsbehörden veröffentlicht.

Dass der US-Aktienmarkt aktuell dem "Shutdown" trotzt, hängt zum einen mit der Aussicht auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik in der größten Volkswirtschaft der Welt zusammen. An den Märkten gilt es als nahezu sicher, dass die US-Notenbank Fed Ende Oktober ein weiteres Mal die Leitzinsen senkt, um den schwächelnden Arbeitsmarkt anzukurbeln.

Zum anderen präsentiert sich die US-Wirtschaft derzeit ungeachtet der Probleme am Jobmarkt und der Zollturbulenzen noch recht robust, sodass die Aussichten für die bald beginnende Berichtssaison der US-Unternehmen gut sind.

Stahlsektor profitiert von optimistischem Kommentar

Mit Blick auf einzelne Sektoren blieben Stahlwerte europaweit und auch hierzulande gefragt. Analyst Tristan Gresser von der Investmentbank Exane BNP Paribas sorgte mit einem optimistischen Branchenkommentar für weiteren Auftrieb. Chinesische Stahlimporte hätten zwar ein Rekordhoch erreicht, die europäische Produktion liege am 25-Jahres-Tief und US-Zölle belasteten.

Aber er wolle nicht schwarzmalen - alles andere als das, so Gresser. Denn mit ihrem protektionistischen Aktionsplan ändere die Europäische Union gerade die Spielregeln. Er geht daher "all in" im Bereich Karbonstahl.

Bei Salzgitter drehte Gresser sein negatives "Underperform"-Votum in ein "Outperform". Damit erklommen die Aktien den höchsten Stand seit gut zwei Jahren. Zuletzt zogen die Anteilscheine als klarer Spitzenreiter im Nebenwerte-Index SDax um über zehn Prozent an. Thyssenkrupp hatten im MDax mit einem Plus von 5,5 Prozent die Nase vorn.

Die Aktien von Hochtief kletterten auf einen Rekord und gewannen zuletzt 2,6 Prozent. Zur guten Stimmung für den Baukonzern trug ein Auftrag aus den USA bei. Die Investitions- und Holdinggesellschaft Haslam Sports Group und das zu ihr gehörende American-Football-Team Cleveland Browns beauftragten ein Gemeinschaftsunternehmen von Aecom Hunt und der Hochtief-Tochter Turner mit dem Bau des ersten geschlossenen Stadions im US-Bundesstaat Ohio.

Papiere des Webhosters Ionos hingegen litten weiter unter Gewinnmitnahmen und fielen um 3,4 Prozent. Analystin Ines Mao von der Investmentbank Exane BNP Paribas hatte zuletzt auf die Risiken für die Branche durch KI-Konkurrenz hingewiesen.

Gold nähert sich Rekordmarke wieder an

Der Kurs des Euro stieg nach Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1749 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1734 (Donnerstag: 1,1754) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8522 (0,8507) Euro.

Gestützt wurde der Euro durch Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone. Der Einkaufsmanagerindex für den Bereich Dienstleistungen ist auf den höchsten Wert seit acht Monaten gestiegen.

Das Edelmetall Gold kletterte unterdessen wieder an die jüngst aufgestellte Rekordmarke knapp unter 3.900 Dollar heran. Bis zum Freitagabend verteuerte sich Gold um 0,58 Prozent auf 3.884 US-Dollar je Feinunze. In Euro gerechnet ging es um 0,4 Prozent nach oben.

(mit Material von dpa-AFX)