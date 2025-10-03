Werbung ausblenden

Einladung: Straumann Group Webcast – Umsatzzahlen 3. Quartal 2025

Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
Einladung: Straumann Group Webcast – Umsatzzahlen 3. Quartal 2025

03.10.2025 / 11:00 CET/CEST

Datum: Mittwoch, 29. Oktober 2025
Zeit: 10.30 – 11.30 Uhr MEZ

Die Straumann Group wird am Mittwoch, 29. Oktober 2025 gegen 07.00 Uhr (MEZ) die Umsatzzahlen des 3. Quartals 2025 über die üblichen Kanäle veröffentlichen.

Der Live-Audio-Webcast richtet sich an Investorinnen und Investoren, Finanzanalystinnen und Finanzanalysten und Medienschaffende. Die Geschäftsleitung der Gruppe wird einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben und Fragen beantworten. Die Präsentation und die Fragerunde werden auf Englisch gehalten.

Der Webcast kann auf www.straumann-group.com/webcast mitverfolgt werden und steht anschliessend als Aufzeichnung zur Verfügung.

Teilnehmende, die während der Q&A Runde Fragen stellen möchten, werden gebeten, sich vorab über diesen Link für die Telefonkonferenz zu registrieren. Wir empfehlen, die Präsentation vorab über den direkten Link in der Medienmitteilung unter www.straumann-group.com herunterzuladen, bevor sie sich in die Telefonkonferenz einwählen.

Mit freundlichen Grüssen

Straumann Group Corporate Communications & Investor Relations

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Straumann Holding AG
Peter Merian-Weg 12
4052 Basel
Schweiz
Telefon:+41619651239
Fax:+41 61 965 11 06
E-Mail:silvia.dobry@straumann.com
Internet:www.straumann-group.com
ISIN:CH1175448666
Valorennummer:914326
Börsen:SIX Swiss Exchange
Straumann Holding

