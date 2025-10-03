EQS-News: Machen Sie es sich diesen Herbst mit den Prime-Day-Angeboten von Waterdrop Filter zu Hause gemütlich

EQS-News: Waterdrop Filter / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Machen Sie es sich diesen Herbst mit den Prime-Day-Angeboten von Waterdrop Filter zu Hause gemütlich



LOS ANGELES, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mit der kühlen Herbstluft kommt auch eine besondere Gelegenheit, den Komfort und die Gesundheit Ihres Zuhauses zu verbessern. Waterdrop Filter, ein führendes Unternehmen im Bereich der Wasserfiltration, startet seine exklusiven Oktober-Prime-Day-Angebote vom 30. September bis zum 8. Oktober im Vereinigten Königreich, in Deutschland und anderen wichtigen europäischen Regionen.

Bei dieser Veranstaltung geht es um mehr als nur um Rabatte; es geht darum, den Alltag gesünder und angenehmer zu gestalten. Stellen Sie sich vor, Sie beginnen Ihren Tag mit einer perfekten Tasse Kaffee oder genießen einen heißen Kakao, der mit reinem, unverfälschtem Wasser zubereitet wird. Die fortschrittlichen Filtersysteme von Waterdrop Filter wurden entwickelt, um diese einfachen saisonalen Genüsse zu verbessern und alltägliche Momente in Erlebnisse mit verbessertem Geschmack sowie Wohlbefinden zu verwandeln, während sie Familien die nötige Sicherheit bieten.

Besondere Prime-Day-Angebote (7. bis 8. Oktober):

Waterdrop X12 RO System: UVP 1.299 € → 999 € (23 % Rabatt). Die 11-stufige Filterung sowie die Hochgeschwindigkeitsleistung von 1200 GPD sorgen dafür, dass Ihre Küche im Handumdrehen makelloses, wohlschmeckendes Wasser erhält.

Waterdrop G5P700A RO System: UVP 369,99 € → 289,99 € (21 % Rabatt). Dieses fortschrittliche Umkehrosmose-System bietet einen 8-stufigen Filtrationsprozess, der Verunreinigungen entfernt und gleichzeitig wichtige Mineralien für einen ausgewogenen, alkalischen pH-Wert hinzufügt.

Waterdrop A2 Heiß- und Kaltwasser-Sofortspender: UVP 499 € → 399 € (20 % Rabatt). Dieses tragbare Tischsystem verfügt über eine 5-stufige Umkehrosmose-Filterung sowie anpassbare Heiß- und Kalteinstellungen, ideal für Küchen, Büros oder Wohnmobile.

Waterdrop TSA Untertischfilter: UVP 129,99 € → 109,99 € (15 % Rabatt). Die ultimative Wahl für einfache Upgrades. Seine 8-stufige Tiefenfiltration reduziert eine Vielzahl von Verunreinigungen, während seine einfache, projektlose Installation ihn perfekt für Mieter macht.

Der Prime Day im Oktober ist der ideale Zeitpunkt, um sich diese Rabatte zu sichern und Ihre Küche kostengünstig aufzurüsten. Kunden können die gesamte Palette der Prime-Day-Angebote auf den regionalen Seiten von Waterdrop Filter erkunden, |Vereinigtes Königreich|Deutschland und andere europäische Schlüsselmärkte.

Informationen zu Waterdrop Filter

Waterdrop Filter wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führender Innovator von Wasserreinigungslösungen für den Einsatz im Haushalt, im Büro und für Outdooraktivitäten. Die umfassende Produktpalette des Unternehmens, der Millionen Haushalte weltweit vertrauen, umfasst hochmoderne Umkehrosmosesysteme (RO), Wasserfilterkannen, Außenfilter und Ganzhaussysteme. Waterdrop hat es sich zur Aufgabe gemacht, sauberes Wasser weltweit zugänglich zu machen und ist für seine zuverlässigen, benutzerorientierten Technologien bekannt. Das Unternehmen setzt sich für seine ESG-Werte im Rahmen derInitiative Water4Smile, die Nachhaltigkeit, die Stärkung der Gemeinden und den weltweiten Zugang zu sauberem Wasser unterstützt, ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.waterdropfilter.de

