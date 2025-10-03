Großbritannien: Stimmung im Dienstleistungssektor trübt sich deutlich ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der britischen Dienstleister hat sich im September deutlich verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel Vergleich zum Vormonat um 3,4 Punkte auf 50,8 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Rückgang auf 51,9 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Der Indikator liegt mit dem Rückgang nur noch knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit weiter einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

"Die britischen Dienstleister erlebten ein enttäuschendes Ende des dritten Quartals", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. Seiner Einschätzung nach habe unter anderem ein schwaches Verbrauchervertrauen und sinkende Exporte die Nachfrage belasteten.

In der Industrie hatte sich der Indikator laut Daten vom Mittwoch ebenfalls eingetrübt. Der Indikator liegt zudem unter der Wachstumsschwelle. Der Indikator für die Gesamtwirtschaft im September fiel ebenfalls deutlich, um 3,4 Punkte auf 50,1 Punkte. Dies ist der tiefste Stand seit fünf Monaten. Es war eine Bestätigung der Erstschätzung von 51,0 Punkten erwartet worden./jkr/nas