Keine Arbeitsmarktdaten | Applied Materials unter Druck
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //
00:00 Shutdown: Arbeitsmarktdaten | Kompromiss bei Obamacare?
02:48 Sonntag: OPEC plus Tagung | Heute: ISM-Index
04:57 Ausblick: Verbrauchervertrauen | Analystenkonferenzen
08:28 US Wirtschaft: Stimuli versprechen Aufschwung
09:43 Banken beginnen Berichtsaison: gute Stimmung
11:10 Tech-Meldungen: Applied Materials | Google
14:03 Meldungen: Boeing | Walmart
16:39 Analysten: Apple | Delta Air | Hilton | Occidental Petroleum u.v.m.
