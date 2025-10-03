Werbung ausblenden

Keine Arbeitsmarktdaten | Applied Materials unter Druck

Markus Koch · Uhr
RüstungDividenden-AristokratenKI
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

00:00 Shutdown: Arbeitsmarktdaten | Kompromiss bei Obamacare?
02:48 Sonntag: OPEC plus Tagung | Heute: ISM-Index
04:57 Ausblick: Verbrauchervertrauen | Analystenkonferenzen
08:28 US Wirtschaft: Stimuli versprechen Aufschwung
09:43 Banken beginnen Berichtsaison: gute Stimmung
11:10 Tech-Meldungen: Applied Materials | Google
14:03 Meldungen: Boeing | Walmart
16:39 Analysten: Apple | Delta Air | Hilton | Occidental Petroleum u.v.m.



