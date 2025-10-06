AKTIE IM FOKUS: Chip-Deal mit OpenAI katapultiert AMD vorbörslich hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von AMD haben am Montag im vorbörslichen Handel mit einem kräftigen Kursplus auf die Nachricht einer milliardenschweren Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI reagiert. Zuletzt notierten die Papiere des Halbleiterkonzerns 28 Prozent höher bei 210 US-Dollar. Das wäre im offiziellen Handel an der Technologiebörse Nasdaq der höchste Stand seit dem Rekordhoch bei 227 Dollar vor rund anderthalb Jahren.

Wie AMD mitteilte, hat der Halbleiterkonzern einen mehrjährigen Vertrag mit OpenAI zur Lieferung KI-Prozessoren geschlossen. Daraus würden AMD mehrere zehn Milliarden US-Dollar an neuen Erlösen zufließen. Der Vertrag berge zudem die Option, dass Open AI bis zu 160 Millionen AMD-Aktien bei Erreichen bestimmter "Meilensteine" erwirbt./edh/stk