AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro auf Rekordhoch nach Kursverdoppelung 2025

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Zu einem Rekordhoch haben sich zum Wochenauftakt die Aktien von Flatexdegiro aufgeschwungen. Am Montagmittag stieg der Kurs um 5,7 Prozent und ließ erstmals die runde Marke von 30 Euro hinter sich. Der bisherige Höchststand datierte vom Sommer 2021 bei 29,70 Euro.

Im laufenden Börsenjahr hat sich der Aktienkurs des Online-Brokers mehr als verdoppelt, vom Zwischentief Ende 2022 knapp unter 6 Euro sogar mehr als verfünffacht. Dem waren allerdings 18 Monate mit herben Verlusten unter heftigen Kursschwankungen vorausgegangen.

Analyst Simon Keller von Hauck Aufhäuser IB hatte jüngst von einer "strukturellen Wachstumsstory" geschrieben. Und darauf verwiesen, dass die wichtige Kennziffer des durchschnittlichen täglichen Handelsumsatzes im August auf Jahressicht um 9 Prozent gestiegen war. Im September beschleunigte sich das Wachstum dann nach Angaben des Unternehmens auf 35 Prozent nochmals deutlich.

Flatexdegiro ist nach der Kurs-Rally in diesem Jahr an der Börse gut 3,3 Milliarden Euro wert. Knapp ein Fünftel der Aktien hält der Gründer und Verleger Bernd Förtsch, dessen Paket somit gut 600 Millionen Euro wert ist./bek/ajx/mis

