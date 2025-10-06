AKTIE IM FOKUS: Nordex ziehen an auf Tradegate - Auftrag aus der Ukraine
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nordex könnten am Montag Kurs auf das Hoch seit dem Frühjahr 2021 nehmen. Über 23,44 Euro wäre es so weit.
Am Morgenmorgen legte der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,7 Prozent auf 22,72 Euro zu, nachdem der Windkraftanlagen-Hersteller Aufträge aus der Ukraine über 189 Megawatt mitgeteilt hatte.
Mit einer Kursverdopplung sind die Nordex-Aktien 2025 unter den Favoriten im MDax ./mis/stk
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickKI-Euphorie an der Nasdaq - Dow Jones verhaltener erwartet02. Okt. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeWie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse04. Okt. · Acatis