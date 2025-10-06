ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1835 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Angesichts bevorstehender Kapitalmarkttage der wichtigsten Zahlungsdienstleister dürften die Trends im dritten Quartal eher eine untergeordnete Rolle spielen, schrieb Hannes Leitner in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei Adyen sieht er für das dritte Quartal ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET
