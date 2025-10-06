Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1835 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Angesichts bevorstehender Kapitalmarkttage der wichtigsten Zahlungsdienstleister dürften die Trends im dritten Quartal eher eine untergeordnete Rolle spielen, schrieb Hannes Leitner in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei Adyen sieht er für das dritte Quartal ein positives Chance/Risiko-Verhältnis./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 22:18 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Adyen

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
KI-Euphorie an der Nasdaq - Dow Jones verhaltener erwartet02. Okt. · dpa-AFX
KI-Euphorie an der Nasdaq - Dow Jones verhaltener erwartet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert's03. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden