APA ots news: Breast Cancer Awareness Month: Allianz startet Aufklärungskampagne

dpa-AFX · Uhr
    Wien (APA-ots) - Der Oktober als Breast Cancer Awareness Month ist  
Anlass, die 
Selbstabtastung der Brust ins Bewusstsein zu rücken. Mit 
"Früherkennung ist #Tastsache" bringt die Allianz eine 
aufmerksamkeitsstarke Kampagne - damit aus guter Absicht eine 
regelmäßige Routine wird. Ziel ist es, Menschen in Österreich 
niedrigschwellig zum ersten Selbstcheck zu motivieren und langfristig 
Vorsorge im Alltag zu verankern. 

"Als Gesundheitsversicherer ist es der Allianz ein Anliegen, die 
Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs zu unterstreichen und die 
Menschen zu ermutigen, proaktiv für ihre Gesundheit zu sorgen. Unsere 
Gesundheitsversicherungen bieten umfassende Vorsorgeleistungen, 
einschließlich Facharztuntersuchungen wie Ultraschall und MRT, die 
entscheidend für die frühzeitige Erkennung und Behandlung von 
Brustkrebs sein können. Mit der Kampagne Früherkennung ist # 
Tastsache möchten wir nicht nur das Bewusstsein für die 
Selbstuntersuchung stärken, sondern auch die Bedeutung regelmäßiger 
Vorsorgeuntersuchungen hervorheben. Gemeinsam können wir dazu 
beitragen, dass Vorsorge ein selbstverständlicher Teil des Lebens 
wird und die Chancen auf erfolgreiche Behandlungen erhöht werden" so 
Dr. Dragan Dokic, Experte für die Gesundheitsversicherung bei der 
Allianz. 

Zwtl.: Abtastbewegungen sichtbar machen 

Die Sujets selbst zeigen die Bewegungen des Abtastens. Statt 
klassisch gesetztem Text schlängeln sich die Buchstaben kreisförmig 
oder spiralförmig über die Motive - so, wie auch die Hand bei der 
Untersuchung über die Brust wandert. Diese Gestaltung macht die 
Vorsorge nicht abstrakt, sondern direkt nachvollziehbar. In dieser 
Form sind die Motive echte Eyecatcher - mit dem Ziel, den ersten 
Schritt so niedrigschwellig wie möglich zu machen. 

Zwtl.: Allianz-Ratgeber: Schritt für Schritt 

Auf der Website https://www.allianz.at/tastsache erklärt der 
Allianz-Ratgeber die Selbstabtastung in klaren Schritten: Wie gehe 
ich vor? Wann ist ein guter Zeitpunkt? Worauf sollte ich achten? Der 
beste Zeitpunkt, um die Brust abzutasten ist einige Tage nach der 
Periode. Personen ohne Zyklus sollten einen fixen Monatstermin 
wählen. 

Zwtl.: Reichweite online und offline 

"Früherkennung ist #Tastsache" wird österreichweit ausgerollt - 
online auf Social Media sowie in Printmedien. Damit erreicht die 
Kampagne Menschen dort, wo sie ihre täglichen Informationen 
aufnehmen. 

Zwtl.: Special Trikots & Verlosung 

Als Hauptsponsor des SK Rapid Frauen-Teams, Premium Sponsor des 
SK Rapid Herren-Teams und Namensgeber des Allianz Stadions verbindet 
die Allianz ihr Engagement im Fußball mit dem Thema 
Brustkrebsfrüherkennung. Anlässlich des Breast Cancer Awareness Month 
laufen sowohl das Frauen- als auch das Männerteam im Oktober in 
speziellen Trikots auf, die als Zeichen der Aufmerksamkeit für 
Vorsorge und Bewusstsein gestaltet wurden. Ein Teil dieser Frauen- 
Trikots wird über die Social Media Kanäle der Allianz verlost. Die 
Männer tragen die speziellen Trikots fix beim Heimspiel am 19.10., 
das Frauenteam am 11.10. sowie möglicherweise bei weiteren Spielen. 
Die Trikots unterscheiden sich optisch und machen das gemeinsame 
Anliegen auf beiden Spielfeldern sichtbar. 

Zwtl.: Direkter Draht in Communities 

Durch Kooperationen mit Influencer:innen wird die Botschaft in 
verschiedene Communities getragen. Sie sprechen offen über 
Selbstabtastung, teilen persönliche Tipps und enttabuisieren Vorsorge 
in ihrem Umfeld. So entsteht ein direkter Draht zu unterschiedlichen 
Zielgruppen. 

Rückfragehinweis: 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Pressesprecher / Allianz Österreich 
    
   Telefon: +43 676 878222914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0066    2025-10-06/11:00
